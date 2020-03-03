Жилищный сезон: за счёт чего средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума

В январе 2020 года средняя сумма ипотечного кредита в России достигла исторического максимума и составила 2,64 млн рублей. Самый высокий размер займа на покупку жилья зафиксирован в Москве и Московской области. Эксперты отмечают, что спрос на ипотеку в стране растёт благодаря уменьшению суммы первоначального взноса и рекордному снижению процентных ставок. Как ситуация может отразиться на стоимости недвижимости в России — в материале RT.

В январе 2020 года средняя сумма ипотечного кредита в России составила 2,64 млн рублей. За последний год значение увеличилось почти на 11% и достигло максимальной отметки за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют результаты исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как рассказали RT в агентстве, наиболее высокий размер ипотеки зафиксирован в Москве и Московской области (в среднем 4,96 млн и 3,58 млн рублей соответственно), в Дагестане (3,83 млн) и Калмыкии (3,52 млн). Одновременно самые низкие значения были отмечены в Еврейской автономной области( 1,33 млн), на Алтае (1,46 млн) и Кировской области (1,56 млн).

На увеличение средней суммы займа повлияли изменения в кредитной политике некоторых банков. Так, кредиторы стали снижать требования к величине первоначального взноса.

«Если ещё несколько лет назад наиболее часто встречающийся на рынке размер первоначального взноса составлял 20%, то в 2019—2020 годах многие финансовые организации запустили программы ипотечного кредитования со взносом 5—10%. Соответственно, денежные средства, которые ранее были бы внесены в качестве первоначального взноса, теперь включены в сумму ипотечного кредита», — отмечает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Между тем ключевым фактором увеличения средней суммы кредита опрошенные RT аналитики считают наметившийся рост спроса на ипотеку в России. Согласно подсчётам Центробанка, в 2019 году сумма выданных ипотечных займов в стране составила 2,5 трлн рублей. Как полагают эксперты «ДОМ.РФ», в 2020-м показатель может вырасти до 3,5 трлн рублей и стать самым высоким с 2006 года.

Как рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, спрос на жилищные кредиты связан с рекордным уменьшением ипотечных ставок в России. В январе средний показатель по стране обновил исторический минимум и впервые опустился до 8,84% годовых. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

По словам Радченко, сокращение ипотечных ставок простимулировано политикой Банка России. В 2019 году ЦБ снижал свою ключевую ставку пять раз — с 7,75% до 6,25%. При этом в ходе первого заседания в 2020 году, 7 февраля, регулятор вновь опустил её на 0,25 процентных пункта — до 6% годовых. Значение стало самым низким с марта 2014 года.

«Вслед за решением регулятора банки также начали корректировать уровень долгосрочных кредитных ставок, включая ипотечные. В результате кредит на жильё стал доступнее для большинства россиян. В 2020 году снижение ипотечных ставок может продолжиться», — полагает Ирина Радченко.

При сохранении текущих условий и отсутствии шоков на внешних рынках уже к концу 2020 года ипотечные ставки в России могут опуститься до уровня 8—8,5% годовых. Такую точку зрения в беседе с RT выразил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Кредитный возраст

Примечательно, что в условиях снижения ипотечных ставок заметно увеличился и срок кредитования. По данным «Эквифакс», в 2019 году средний показатель по стране стал максимальным за всю историю и составил 16,7 года. Наиболее продолжительное время погашения ипотеки отмечено в Ингушетии (20 лет), Дагестане (19,7 года) и Чечне (18,3 года). При этом самый низкий показатель зафиксирован в Хакасии (11,7 года), Еврейской автономной области (12 лет) и Тыве (13,6 года).

Как отмечает Ирина Радченко, россиянам стало удобнее кредитоваться на более продолжительный срок. Так, при снижающихся ставках сумма ежемесячного платежа становится менее обременительной для бюджета семьи.

«При этом средний возраст заёмщика снижается: если ранее ипотеку в основном брали россияне в возрасте 40—50 лет, то сейчас активно растёт число заёмщиков в возрасте 25—30 лет, которые могут ввиду своего молодого возраста оформлять кредит на более долгий срок», — объяснила эксперт.

По её словам, средняя продолжительность ипотечного кредита увеличивается и за счёт социальных программ, финансируемых государством. В первую очередь речь идёт об ипотеке под 6% годовых для молодых семей и под 2% — для жителей Дальнего Востока. По данным «ДОМ.РФ», в 2019 году участниками программы льготного ипотечного кредитования стали 42 тыс. семей. Показатель вдвое превысил предварительные прогнозы организации.

Как ожидается, в 2020 году дополнительным стимулом для ипотечного рынка должно стать расширение программы материнского капитала. 1 марта соответствующий законопроект подписал Владимир Путин. Согласно документу, семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок, получат 466 тыс. рублей. Более того, выплаты за рождение или усыновление второго ребёнка составят 616 тыс. рублей, а сама программа маткапитала продлена до 31 декабря 2026 года.

«При рождении третьего ребёнка государство гасит за семью 450 тыс. рублей её ипотечного кредита. В целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей», — заявлял Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

Без лишних скачков

По словам экспертов, средняя сумма ипотечного кредита в России увеличилась и за счёт роста цен на недвижимость. Как отмечает Ирина Радченко, в 2019 году средняя цена квадратного метра по стране выросла на 8%. Во многом удорожание недвижимости было вызвано переходом на систему проектного финансирования жилищного строительства.

С 1 июля 2019 года застройщики больше не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь свои средства на приобретение жилья граждане размещают на так называемых эскроу-счетах. Речь идёт о специальном банковском счёте для безопасного проведения сделок между компаниями и населением.

Деньги на покупку недвижимости хранятся в банке до полного выполнения застройщиком своих обязательств. Так, например, строительная компания сможет получить средства дольщиков только после введения жилья в эксплуатацию. Сами строительные работы исполнители будут вести за счёт банковских кредитов.