«У банков не должно быть возможности накручивать ставку»: Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

Ипотека в России по-прежнему остаётся очень дорогой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отметил глава кабмина, высокая стоимость жилищных кредитов — на уровне 9% — не позволяет выполнить задачи по улучшению жилищных условий. В то же время эксперты считают, что уже к 2021 году ипотечные ставки в стране могут опуститься до 8—8,5% годовых. Во многом динамика будет зависеть от политики Центробанка.

На сегодняшний день ставки по ипотеке в России по-прежнему остаются высокими и препятствуют выполнению национальных проектов. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«В среднем ставка по ипотеке в декабре 2019 года составляла 9%, и это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заём у банков. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это — национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь», — заявил Мишустин.

По его словам, в последнее время ипотечные ставки в России уже начали заметно снижаться. При этом российский премьер указал на появление льготных жилищных кредитов под 6% годовых для семей с двумя и более детьми и под 2% — для молодых семей Дальнего Востока. Тем не менее глава кабмина отметил, что общий уровень ипотечных ставок в стране является завышенным.

«В целом ипотека остаётся очень дорогой, и президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки? Первое — необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку», — подчеркнул Мишустин.

Для решения проблемы глава кабмина попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина совместно с Центробанком проанализировать ситуацию на рынке и представить соответствующие предложения. При этом Михаил Мишустин также поручил обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент.

Михаил Мишустин о завышенных ставках по ипотеке

Как рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, уже сегодня рефинансирование ипотечных кредитов стало относительно несложной операцией. При этом эксперт считает возможным ускорить процесс в ближайшее время.

«Банк, в котором рефинансируется кредит, запрашивает те же документы, что и тот, который выдал ипотеку. Тем не менее заявление на досрочное погашение займа в большинстве случаев нужно писать за месяц до предполагаемой даты. Для уменьшения сроков можно отдать весь процесс выкупа и оформления кредитов банкам. Заёмщику не нужно будет ходить из банка в банк и согласовывать даты выкупа кредита, а банки будут взаимодействовать напрямую. Тогда, при условии оперативной работы бэк-офиса, весь процесс будет занимать неделю-две», — пояснил Кричевский.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин назвал «преступлением» ставку по ипотеке размером 9% годовых и также призвал обсудить соответствующий вопрос с российскими банками.

«Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если (ставка. — RT) будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 млн кв. м и продать их. Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть?» — заявил вице-премьер на селекторном совещании с регионами.

По данным Росстата, в 2019 году объём ввода жилья в России вырос на 4,9% — до 79,4 млн кв. м. Согласно целям национального проекта «Жильё и городская среда», в 2024 году показатель должен достичь 120 млн кв. м. Одновременно нацпроект предполагает снижение ипотечных ставок в течение следующих четырёх лет до 7,9%.

Быстрее прогнозов

Как отмечают опрошенные RT эксперты, уменьшение ставок по ипотеке в первую очередь зависит от действий ЦБ. Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых Центробанком решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

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В 2019 году ЦБ снижал свою ключевую ставку пять раз — с 7,75% до 6,25%. При этом в ходе первого заседания в 2020 году, 7 февраля, регулятор вновь опустил её на 0,25 процентных пункта — до 6% годовых. Значение стало самым низким с марта 2014 года.

За счёт снижения ключевой ставки Банк России намеревается стимулировать деловую активность и экономический рост в стране. В долгосрочной перспективе политика монетарных властей должна привести не только к удешевлению кредитов, но и к увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

Во многом на изменение ключевой ставки ЦБ влияет динамика потребительских цен. В январе годовая инфляция в России опустилась ниже 3% и достигла 2,4% — впервые с июня 2018 года. По словам аналитиков, такое снижение позволяет регулятору активнее сокращать свою процентную ставку. В результате, как ожидается, ипотека в России будет дешеветь быстрее прогнозов, заложенных в нацпроекте.

«Скорее всего, до конца 2020 года — середины 2021-го Центробанк снизит ключевую ставку до 5—5,5%. Таким образом, к этому времени ставки по ипотеке могут опуститься с текущих 9% до уровня 8—8,5%. На удешевлении ипотечных кредитов будет сказываться и растущая конкуренция банков. При этом проверенным клиентам кредитные организации будут выдавать займы по ставке ниже 8%», — рассказал RT финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.