С оглядкой на инфляцию: Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых

В пятницу, 7 февраля, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 6% годовых. ЦБ уменьшил показатель впервые в 2020 году и объяснил своё решение рекордным торможением инфляции в России. Рост потребительских цен в стране впервые с 2018 года замедлился до 2,4%. По мнению аналитиков, такая динамика позволит регулятору и дальше снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы. Как ожидается, действия монетарных властей приведут к заметному удешевлению кредитов, в том числе ипотечных.

В пятницу, 7 февраля, совет директоров Банка России по итогам первого заседания в 2020 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6% годовых. Значение стало самым низким с марта 2014 года.

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Регулятор уменьшил ставку уже шестой раз подряд. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России по-прежнему замедляется быстрее ожиданий. В январе годовая инфляция в России опустилась ниже 3% и достигла 2,4% — впервые с июня 2018 года. Как полагают в Центробанке, к концу 2020 года этот показатель может увеличиться и составить порядка 3,5—4%.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Напомним, последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в декабре 2019 года. Тогда регулятор снизил её с 6,5% до 6,25% годовых и также объяснил это решение резким замедлением инфляции.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 20 марта. Как рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, уже в ходе своей первой весенней встречи топ-менеджмент регулятора может вновь уменьшить ставку и понизить её до 5,5% годовых.

Если развитие экономической ситуации будет соответствовать прогнозам ЦБ, регулятор оценит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2020 году. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 7 февраля.

«Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантированная. Может ли быть ещё снижение ставки — это зависит от того, как мы будем оценивать экономическую ситуацию, какие данные будут поступать, что будет происходить с инфляцией, и не только с текущей инфляцией — прежде всего, как мы будем уточнять свой прогноз по инфляции и экономическому росту», — подчеркнула Набиуллина.

По её словам, в I квартале 2020 года инфляция в России будет оставаться около отметки 2%. Как рассказал RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов, наблюдаемое замедление роста цен позволит ЦБ ещё активнее снижать ставку.

«Уже к концу 2020 года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 5% годовых. Если же осенью не произойдёт ускорения инфляции, у регулятора появится возможность опустить ставку ещё ниже», — пояснил Богданов.

Как объясняют аналитики, снижение ставки необходимо для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом.

В частности, эксперты ожидают более активного снижения ипотечных ставок на фоне политики регулятора. Согласно последним данным ЦБ, в 2019 году средний уровень ставки по ипотеке в России опустился до 9% годовых. Значение стало самым низким за всё время наблюдений. При этом эксперты не исключают достижения отметки 7—8% уже в 2020 году.

«По итогам 2020 года средняя ставка по ипотеке вполне может опуститься до 7—8%. Для сравнения, всего лишь год назад эта цифра была близка к 10%», — отметил в разговоре с RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Валютная реакция

Опрошенные RT эксперты высоко оценивали вероятность снижения ключевой ставки ЦБ до 6% годовых. По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России. Поэтому снижение ставки в краткосрочной перспективе будет оказывать нейтральное влияние на рубль.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта демонстрировала небольшое ослабление в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара США вырос на 0,8% — до 63,9 рубля, а курс евро — на 0,65%, до 70 рублей.

Официальный курс валют Центробанка на 8 февраля составил 63,47 рубля за доллар и 69,63 рубля за евро.

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По словам аналитиков, в первую очередь политика регулятора влияет на российский рынок государственных ценных бумаг. Снижение ставки ЦБ со временем понижает доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), поэтому инвесторы пытаются заранее закупить бумаги по выгодной цене. При этом ажиотажный приток денег в российские ОФЗ может поддержать нацвалюту.

«С точки зрения вложений ОФЗ остаются привлекательнее госбумаг развитых стран. Более того, интерес к российским активам поддерживают макроэкономические факторы: сокращение инфляции и госдолга, высокие международные резервы и профицитный бюджет. Всё это поддерживает спрос на российские облигации и валюту», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По словам эксперта, в настоящий момент определённое давление на рубль оказывает рыночная паника вокруг коронавируса и резкое падение цен на нефть. В то же время аналитик не ожидает значительных колебаний нацвалюты в ближайшее время. Согласно его прогнозу, до конца I квартала 2020 года курс доллара будет оставаться в диапазоне 62—65,3 рубля.