Баррель под давлением: цены на нефть впервые за год опустились ниже $54

Во вторник, 4 февраля, торги на мировом энергорынке сопровождаются резкими колебаниями цен на нефть. Стоимость сырья марки Brent впервые за год опустилась ниже $54 за баррель, после чего незначительно выросла. По словам экспертов, инвесторы опасаются падения мирового спроса на углеводороды из-за распространения коронавируса. Стабилизировать ситуацию на рынке могут Россия и Саудовская Аравия, считают аналитики. Сообщается, что страны — участницы сделки ОПЕК+ планируют провести экстренное заседание для решения проблемы. О том, как могут измениться нефтяные цены в ближайшее время, — в материале RT.

Во вторник, 4 февраля, мировые цены на нефть показывают неопределённую динамику. Утром на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent обвалилась на 5% — до $53,97 за баррель. Значение стало самым низким с 3 января 2019 года. Впрочем, уже в середине дня котировки начали умеренно восстанавливаться и достигли $55 за баррель.

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В целом за последний месяц нефть на глобальном рынке подешевела почти на 20%. Главной причиной наблюдаемой динамики стало обострение ситуации с коронавирусом в Китае. Распространение болезни рискует обернуться массовым падением объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС брокер» Игорь Галактионов.

«Потребление нефти в Китае уже сократилось на 20% из-за приостановки работы ряда предприятий на фоне эпидемии коронавируса. При этом сегодня КНР является крупнейшим в мире импортёром нефти. Поэтому текущее положение дел может привести к избытку глобального предложения сырья, росту складских запасов нефти и дальнейшему снижению цен. В ожидании последствий вируса многие участники рынка сейчас закладывают в котировки негативные прогнозы», — отметил Галактионов.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. 9 января Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов назвало в качестве причины заболевания новый вид коронавируса. На тот момент было выявлено 15 подтверждённых случаев заражения.

На сегодняшний день число заражённых превысило 20 тыс. человек, 425 инфицированных скончались, ещё 2,8 тыс. пациентов находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны. При этом вирус начал распространяться за пределы континентального Китая. Случаи заболевания зафиксированы в ряде стран Северной Америки, Европы и Азии.

«Ситуацию на нефтяном рынке усугубила возросшая паника. Работу предприятий в Китае было решено приостановить до 10 февраля из-за распространения вируса. В результате масштаб возникших проблем продолжит расти и может не уменьшиться до тех пор, пока не пройдёт пик эпидемии», — отметил в интервью RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

RT

Последняя надежда

По словам Когана, инвесторы рассчитывают на то, что обвал нефтяных цен смогут остановить Россия и Саудовская Аравия. 3 февраля Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию на рынке углеводородов с саудовским королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Главы двух государств подтвердили готовность и дальше сотрудничать в формате ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

С 1 января 2020 года Россия, Саудовская Аравия и другие страны — участницы соглашения ОПЕК+ снижают добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Таким образом, выполнение условий договора должно было восстановить баланс спроса и предложения, чтобы удержать цены от значительных колебаний, считают эксперты.

Между тем распространение коронавируса стало неожиданностью для игроков нефтяной отрасли. В результате страны — участницы ОПЕК+ могут дополнительно сократить объёмы добычи для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия уже призвала государства альянса временно уменьшить производство углеводородов ещё на 500 тыс. баррелей в день. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из стран ОПЕК.

«Договориться о более глубоком сокращении добычи будет непросто. Текущие квоты и так предполагают достаточно серьёзные ограничения на добычу, поэтому не все участники могут согласиться с ужесточением сделки. В то же время определённые меры, скорее всего, будут предприняты. Возможно, действующие условия сделки будут продлены с марта до июня текущего года», — отметил Игорь Галактионов.

По информации ТАСС, для обсуждения ситуации на энергорынке представители ОПЕК+ могут провести экстренное совещание уже 4—5 февраля. Первоначально встреча участников сделки должна была пройти только в начале марта.

«Если в ОПЕК+ решат дополнительно ограничить добычу, а пик эпидемии пройдёт в течение 10—14 дней, и при этом Китай примет меры для стимулирования своей экономики, то на цены на нефть получат шанс вернуться к $60 за баррель», — считает Михаил Коган.

В разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, не исключил и временного снижения цен до $50 за баррель. В то же время Игорь Галактионов считает, что до конца I квартала 2020 года котировки всё равно вернутся к уровню $58—60.

Слабая зависимость

На фоне 20%-го обвала нефтяных цен с начала года российская валюта демонстрирует лишь небольшое удешевление. Так, за последний месяц курс доллара вырос менее чем на 5% — с 62 до 63,5—64 рублей.

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Влияние стоимости нефти на рубль ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания углеводородов Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции, и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, поэтому игроки валютного рынка стали реже реагировать на изменения сырьевых котировок.

«В ближайшее время на фоне новостей из Китая нацвалюта будет торговаться вблизи 63—64 рублей за доллар и 69—70 рублей за евро. Если ситуацию с эпидемией в КНР удастся стабилизировать, то мы сможем увидеть снижение курса доллара до 62,5 рубля», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.