Нервный срыв: фондовые биржи Китая обвалились рекордно за пять лет

3 февраля на китайском фондовом рынке произошёл самый масштабный обвал за последние пять лет. После продолжительного празднования Нового года по лунному календарю инвесторы вышли на работу и стали массово распродавать ценные бумаги. Так, биржевые котировки обрушились сразу на 8%. Рыночную панику вызвало обострение ситуации с коронавирусом, который угрожает работе китайского бизнеса. Между тем эксперты считают, что влияние эпидемии на экономику КНР может быть временным, и поэтому не ожидают нового обвала бирж.

В понедельник, 3 февраля, торги на фондовом рынке Китая закрылись рекордным падением котировок. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite упал сразу на 7,7% — до 2746 пунктов, а индикатор Шэньчжэньской площадки рухнул на 8,4% — до 1609 пунктов. Как отмечают эксперты, обвал показателей стал самым масштабным с 2015 года.

Резкое снижение индексов произошло после длительного перерыва в работе китайских бирж. С 24 января торговые площадки КНР были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Как объяснил RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников, за время биржевых каникул среди инвесторов усилились опасения по поводу ситуации с коронавирусом в Китае. В результате игроки стали массово распродавать ценные бумаги в первый рабочий день после праздников.

«Во многом падение китайского рынка — это эмоциональная реакция. Инвесторы только вышли с праздников и отыграли то падение, которое происходило в течение всей прошлой недели на зарубежных площадках. Поскольку коронавирус сильнее всего распространился именно в КНР, реакция китайских инвесторов оказалась более значительной. Если в среднем зарубежные биржи снижались на 3—4%, то в Китае обвал составил порядка 8%», — пояснил Иконников.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. 9 января Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов назвало причиной заболевания новый вид коронавируса. На тот момент было выявлено 15 подтверждённых случаев заражения.

На сегодняшний день число заражённых превысило 17 тыс. человек, 361 инфицированный скончался, ещё 2296 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны. При этом вирус начал распространяться за пределы континентального Китая. Заболевшие зафиксированы в США, Японии, Южной Корее, Канаде, Франции, Австралии, Германии, России, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Вьетнаме, Камбодже и Непале, а также на Тайване и в Макао.

«Ситуация напоминает инвесторам атипичную пневмонию, которая бушевала в Юго-Восточной Азии в 2002—2003 годах. Тогда общий экономический ущерб составил $59 млрд. Например, Гонконг потерял порядка $12 млрд, или 7,6% своего ВВП», — отметил в разговоре с RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Инвесторов настораживают новости о приостановке работы предприятий, перекрытии границ между городами республики и об эвакуации различными странами своих граждан из КНР. Как ожидается, текущее положение дел в перспективе может обернуться спадом деловой активности в стране, снижением объёмов торговли в Азии и финансовыми трудностями для китайского бизнеса. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Крупнейшие производственные центры страны закрыты на карантин минимум до 10 февраля. Это нарушает поставки товаров не только внутри Китая, но и в соседних странах. В отличие 2003 года, сегодня компаниям приходится полностью платить зарплаты своим рабочим, несмотря на вынужденные каникулы. Поэтому чем дольше коронавирус будет распространяться, тем сложнее предприятиям будет справляться финансовыми проблемами», — пояснил Дадашев.

Обострение ситуации с коронавирусом спровоцировало и рекордный обвал мировых цен на нефть. За последний месяц сырьё эталонной марки Brent подешевело почти на 17% и впервые с января 2019 года торгуется вблизи $56,5 за баррель. Как объясняют аналитики, распространение болезни привело к резкому снижению китайского туристического потока и падению спроса на топливо.

«Текущее положение дел влияет на мировую экономику в целом. На долю КНР сегодня приходится коло 20% глобального ВВП, поэтому вслед за азиатскими фондовыми площадками снижаются рынки не только развивающихся стран, но и Европы, и США», — отметил в интервью RT главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Временный эффект

Впрочем, влияние коронавируса на экономику КНР может быть временным. К такому выводу пришли специалисты международного рейтингового агентства Moody's.

«Согласно нашему базовому сценарию, мы ожидаем, что вспышка коронавируса окажет временное влияние на экономику Китая, темпы роста годового ВВП в Китае останутся на уровне нашего прогноза — 5,8% в 2020 году», — отмечают авторы исследования.

Более того, власти КНР уже начали принимать меры для стимулирования экономики. Так, 2 февраля Народный банк Китая объявил о намерении дополнительно влить в финансовую систему страны $173 млрд. Как ожидается, действия регулятора должны поддержать китайские банки и бизнес.

«Рынок уже отреагировал на действия китайского регулятора, поэтому падение котировок оказалось менее катастрофичным, чем могло бы быть. Сейчас мы не ожидаем дальнейшего обвала бирж. Как ранее заявляли китайские власти, в ближайшие дни распространение вируса должно достичь своего пика. Если это действительно окажется так, то как только инвесторы увидят, что число заболевших уменьшается, а выздоровевших — увеличивается, рынки начнут расти», — заключил Денис Иконников.