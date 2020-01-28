Рыночный страх: почему ситуация с коронавирусом в Китае вызвала панику на мировых фондовых биржах

Во вторник, 28 января, мировой фондовый рынок показывает неоднозначную динамику после резкого обвала накануне. Инвесторы опасаются замедления глобальной экономики из-за обострения ситуации с коронавирусом в Китае. Распространение болезни рискует привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. На этом фоне игроки уже начали активно скупать золото для защиты собственных средств. Как может измениться ситуация на финансовых рынках в ближайшее время — в материале RT.

На мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса. Торги на азиатских площадках второй день подряд закрылись в минусе. Так, во вторник, 28 января, японский биржевой индекс Nikkei упал на 0,55% (до 23.215 пунктов), южнокорейский KOSPI — 3,09% (до 2176 пунктов), а сингапурский Straits Times Index — на 1,81% (до 3181 пункта). Биржи Китая и Гонконга не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

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Европейские фондовые биржи неуверенно пытаются восстановиться после падения более чем на 2% днём ранее. В середине торов вторника французский индекс CAC 40 рос на 0,51%, до 5893 пунктов, английский FTSE 100 — на 0,49%, до 7448 пунктов, немецкий индекс DAX — на 0,32%, до 13.247 пунктов.

Накануне массовая распродажа ценных бумаг затронула и американский фондовый рынок. 27 января на торгах в США промышленный индекс Dow Jones просел на 1,57% (до 28.535 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 также снизился на 1,57% (до 3243 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,9% и опустился до 9139 пунктов.

«Причиной такой реакции стал рыночный страх. Игроки боятся, что эпидемия замедлит вторую экономику мира — Китай. На долю КНР сегодня приходится 16,3% мирового ВВП, поэтому инвесторы очень чувствительно воспринимают подобные риски. Так, замедление в Китае может обернуться торможением всей глобальной экономики, которая сейчас и без того демонстрирует худшие темпы роста со времён кризиса 2008 года», — рассказал RT финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

В конце декабря 2019 года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. 9 января Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов назвало причиной заболевания новый вид коронавируса. На тот момент было выявлено 15 подтверждённых случаев заражения.

На сегодняшний день число заражённых превысило 4500 человек, 106 инфицированных скончались, и ещё 976 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны. При этом вирус начал распространяться за пределы континентального Китая. Заболевшие зафиксированы в США, Японии, Южной Корее, Канаде, Франции, Австралии, Германии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Вьетнаме, Камбодже, Непале, на Тайване и в Макао.

«Ситуация напоминает инвесторам атипичную пневмонию, которая бушевала в Юго-Восточной Азии в 2002—2003 годах. Тогда общий экономический ущерб составил $59 млрд. Например, Гонконг потерял порядка $12 млрд, или 7,6% своего ВВП», — отметил в разговоре с RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Как рассказал RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов, инвесторов также настораживает информация о закрытии детских садов и школ в Китае, перекрытии границ между городами страны и эвакуации различными странами своих граждан из КНР. Как ожидается, текущее положение дел в перспективе может обернуться спадом деловой активности в стране, снижением объёмов торговли сельскохозяйственной продукцией в мире и сокращением глобального товарооборота.

Побег от риска

Общая паника на фондовых рынках сопровождается заметным падением цен на нефть. За последнюю неделю стоимость сырья эталонной марки Brent обвалилась более чем на 10% и впервые с октября 2019 года находится вблизи уровня $57—58 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

«Нефть традиционно реагирует заметным снижением на крупные эпидемиологические угрозы. Это связано с тем, что возникают реальные риски сокращения пассажиропотоков, в том числе из-за карантинных мер. В результате снижается спрос на топливо», — пояснил Сергей Дейнека.

Одновременно аналитики отмечают резкий рост цен на золото. Драгметалл подорожал до максимальной отметки за последние три недели и торгуется вблизи $1580 за тройскую унцию. В последний раз такой уровень цен можно было наблюдать в начале января на фоне обострения отношений между Ираном и США. Как объяснил Сергей Дейнека, в периоды неопределённости инвесторы начинают массово продавать ценные бумаги и активнее скупать золото в качестве наиболее надёжного средства для сбережения денег.

«В ближайшее время участники рынка будут внимательно следить за динамикой распространения заболевания, заявлениями китайских властей и представителей Всемирной организации здравоохранения. Если ВОЗ повысит уровень угрозы, распродажи на фондовых рынках могут только усилиться. При этом новости о снижении темпов распространения вируса могут заставить инвесторов вернуться к осторожным покупкам», — добавил Дейнека.

Курс на восстановление

На торгах 28 января индекс Мосбиржи прибавил 0,71% и вырос до 3107 пунктов. Российский фондовый рынок умеренно растёт после снижения в понедельник на 1,9%.

Как рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, российские инвесторы также негативно восприняли новости о распространении коронавируса в КНР. Между тем игроки сохранили оптимизм на фоне рекордного притока иностранных инвестиций.

«На сегодняшний день приток иностранных вложений в Россию превысил уровни досанкционного периода и стал максимальным с 2013 года. Прежде всего, речь идёт именно о долгосрочных инвестициях», — пояснила Мильчакова.

В целом эксперт не ожидает серьёзного ухудшения ситуации на российском финансовом рынке в ближайшее время. Так, возможное снижение спроса на углеводороды в Китае не отразится на работе российских компаний.

«Многие опасаются, что в КНР снизится потребление энергоресурсов из-за вируса. Впрочем, эта проблема вряд ли серьёзно затронет Россию. У нас уже запущен газопровод «Сила Сибири», и в контракте установлены конкретные объёмы поставок, которые потребитель обязан закупать по заранее оговорённой цене. Кроме того, даже если в Китае снизится спрос на нефть, Пекин всё равно продолжит закупать её у России. Поставки российского сырья по трубопроводу обойдутся КНР гораздо дешевле, чем импорт нефти танкерами из других стран», — заключила Мильчакова.