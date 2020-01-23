Сырьевая лихорадка: с чем связано рекордное снижение мировых цен на нефть

В четверг, 23 января, мировые цены на нефть упали на 2% и достигли минимального уровня с начала декабря 2019 года. Игроки рынка негативно отреагировали на увеличение запасов сырья в США. При этом давление на котировки также оказал прогноз Международного энергетического агентства об увеличении глобальной нефтедобычи. Впрочем, главным поводом для беспокойства инвесторов стали новости о распространении коронавируса в Китае. По словам аналитиков, обострение ситуации может привести к резкому снижению туристического потока и падению спроса на топливо. Как могут измениться цены на нефть в ближайшее время — в материале RT.

В четверг, 23 января, мировые цены на нефть резко снизились в ходе глобальных торгов. Стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 2% и впервые с начала декабря 2019 года опустилась ниже $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Одним из поводов для снижения цен стало увеличение нефтяных запасов в США. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Согласно оценке Американского института нефти (API), за неделю объём нефтяных резервов в стране увеличился на 1,6 млн баррелей.

Одновременно в США был зафиксирован заметный рост буровой активности. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, с 10 по 17 января количество буровых установок в Штатах увеличилось на 14 единиц — до 673.

По словам экспертов, наблюдаемая статистика сигнализирует инвесторам о росте мирового предложения нефти. Такая ситуация традиционно вызывает падение сырьевых котировок.

Более того, игроков рынка насторожило заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола. По его словам, в первой половине 2020 года мировая добыча сырья может превысить спрос на 1 млн баррелей в сутки, передаёт агентство Reuters.

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«Давление на котировки оказывают прогнозы МЭА и других исследовательских агентств о сокращении спроса на нефть в 2020 году. В то же время глобальная добыча нефти лишь слегка замедлилась, но всё равно продолжает увеличиваться. По оценке ОПЕК, в этом году производство энергосырья в мире дополнительно вырастет на 1,5 млн баррелей в день», — отметил Евгений Миронюк.

Впрочем, главной причиной колебания нефтяных цен эксперты считают сообщения о распространении нового вируса в Китае.

«На динамику нефтяных цен оказали влияние новости о вспышке коронавируса в КНР. В результате распространения заболевания под ударом оказалась вся туристическая отрасль и пассажирские перевозки Китая. Текущее положение дел рискует обернуться снижением спроса на топливо», — рассказал RT главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

В конце декабря 2019 года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. 9 января Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов назвало причиной заболевания новый вид коронавируса. На тот момент было выявлено 15 подтверждённых случаев заражения.

На сегодняшний день случаи заболевания уже зарегистрированы в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны. При этом официальное количество заражённых увеличилось до 617 человек, 17 инфицированных жителей скончались. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN.

Вирус уже начал распространяться за пределы Китая. По информации властей КНР, случаи заболевания зафиксированы в Японии, Таиланде и Южной Корее. Одновременно несколько человек были госпитализированы по подозрению на пневмонию в Сингапуре. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения республики.

«Инвесторы помнят атипичную пневмонию, которая бушевала в Юго-Восточной Азии в 2002—2003 годах. Тогда общий экономический ущерб составил $59 млрд. Например, Гонконг потерял порядка $12 млрд, или 7,6% своего ВВП», — вспомнил в разговоре с RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Сегодня ситуацию осложняет приближение Нового года по лунному календарю. Массовые празднования в Азии начнутся 25 января и будут продолжаться несколько недель. В это время стартует период отпусков и увеличивается турпоток. По данным South China Morning Post, в 2019 году число поездок внутри Китая в период празднований составило порядка 3 млрд.

Возможное сокращение туристического потока и падение спроса на топливо в Азии могут привести к ещё большему снижению котировок нефти. В то же время аналитики пока не ожидают резкого обвала рынка. Как отметил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, поддержку нефтяным ценам может оказать выполнение сделки ОПЕК+.

С 1 января 2020 года Россия и другие страны — участницы соглашения снижают добычу на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Таким образом, выполнение условий договора должно будет восстановить баланс спроса и предложения, чтобы удержать цены от значительных колебаний, считают эксперты.

«С учётом всех факторов, которые сегодня влияют на рынок, можно предположить, что при сохранении текущих условий в первой половине 2020 года стоимость нефти Brent всё же удержится в диапазоне $62—67 за баррель», — добавил Игорь Галактионов.