В рабочем ритме: что происходит с рублём и фондовым рынком России после январских праздников

В четверг, 9 января, на Московской бирже рубль демонстрирует умеренный рост. С начала 2020 года российская валюта уже укрепилась к доллару США на 1,5%, а к евро — на 1,9%. Одновременно фондовый рынок страны показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Инвесторы позитивно отреагировали на резкий скачок нефтяных цен после обострения отношений между США и Ираном. При этом рост геополитической напряжённости спровоцировал рекордное за семь лет удорожание золота. Как может измениться ситуация на финансовом рынке России до конца января — в материале RT.

В четверг, 9 января, курс доллара США на Московской бирже опустился на 0,1% — до 61,1 рубля, а курс евро — на 0,08%, до 67,9 рубля. При этом после завершения праздничных выходных Центробанк снизил официальный курс доллара (на 10 января) на 67 копеек — до 61,23 рубля. Официальный курс евро был снижен на 1,32 рубля — до 68,05 рубля.

С начала 2020 года рубль укрепился почти на 1,5% по отношению к доллару и на 1,9% к евро. Опрошенные RT эксперты связывают удорожание нацвалюты с рекордным ростом цен на нефть. Так, 6 января стоимость сырья эталонной марки Brent впервые с мая 2019-го превысила $70 за баррель.

Нефтяные котировки начали расти после обострения отношений между США и Ираном. В ночь на 3 января американские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В качестве ответной меры в ночь на 8 января Иран атаковал расположения войск США в Ираке.

«Цены на нефть выросли из-за опасений возможных перебоев поставок с Ближнего Востока. Вместе с тем участники рынка пока не слишком верят в большую американо-иранскую войну. По оценке инвесторов, нынешнее обострение конфликта в основном обусловлено внутриполитическими причинами в США, в частности предстоящим рассмотрением в сенате вопроса об импичменте Дональда Трампа. При этом сам Трамп также исключил военный сценарий», — отметил в беседе с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

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В своём официальном обращении к нации глава Белого дома не стал анонсировать никаких ответных военных действий против Ирана, но пообещал ввести новые санкции в отношении Исламской Республики. После выступления американского президента нефтяные цены вернулись к уровню $65—66 за баррель.

Однако аналитики по-прежнему допускают очередной рост котировок в ближайшее время.

«До конца января цена на нефть марки Brent может торговаться в коридоре $64—71 за баррель», — отметила в беседе с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

В то же время влияние стоимости нефти на рубль ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания углеводородов Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила уже ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, но игроки валютного рынка иногда реагируют на резкие изменения сырьевых цен. Однако пока определяющим фактором для рубля по-прежнему остаётся стабильная ситуация в российской экономике. Об этом в разговоре с RT рассказал генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

«Скорее всего, российская валюта ещё не завершила фазу укрепления. До конца января можно ожидать снижения курса доллара до 60 рублей, а курса евро — до 66 рублей. Судя по таким сравнительным параметрам как долговая нагрузка России и отношение ключевой ставки ЦБ к инфляции, рубль остаётся недооценённым к базовым валютам», — считает Хохрин.

РИА Новости

© Сергей Кузнецов

Финансовый оптимизм

Удорожание нефти позитивно сказалось и на российском фондовом рынке. Так, с начала января индекс Мосбиржи вырос на 1,7% и впервые за всё время наблюдений превысил отметку 3123 пунктов.

«Цены на нефть повлияли и на настроения инвесторов российского рынка ценных бумаг, подтолкнув индекс Мосбиржи к новым историческим рекордам. До конца месяца ситуация может продолжиться, так как игроки ждут заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем. В результате индекс Мосбиржи может закрепиться на отметках выше 3100 пунктов», — считает Сергей Суверов.

Как полагает Наталья Мильчакова, оптимизм инвесторов будут поддерживать ожидания дивидендов и оптимистичные прогнозы по прибыли крупнейших российских компаний. По оценке Андрея Хохрина, в I квартале 2020 года индекс Мосбиржи может дополнительно вырасти на 10% — до 3400 пунктов.

Отметим, что обострение отношений между США и Ираном спровоцировало рекордный рост цен на золото. 8 января стоимость драгметалла достигла максимального уровня за последние семь лет и превысила $1600 за тройскую унцию.

В настоящий момент котировки золота незначительно снизились — до $1550. Как полагает Сергей Суверов, в ближайшее время динамика цен будет зависеть от дальнейшего развития американо-иранских отношений. Так, в случае обострения конфликта инвесторы начнут активнее покупать металл в качестве наиболее надёжного средства для сбережения денег.

По словам собеседника RT, сейчас на долю золота приходится порядка 20% резервов России, поэтому возможное удорожание металла может дополнительно увеличить стоимость финансового запаса страны.