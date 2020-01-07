«Наделает много шума»: какую роль в импичменте Трампа может сыграть его экс-советник Болтон

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, если его вызовут на слушания в сенат. Об этом заявил сам политик, который ранее отказывался выступать в качестве свидетеля, несмотря на призывы демократов. По мнению экспертов, согласившись дать показания, Болтон, которого Трамп в сентябре уволил с занимаемой должности, руководствуется личными мотивами. Аналитики не исключают, что таким образом он планирует «отомстить» президенту, однако предоставленные им сведения вряд ли сыграют ключевую роль в процессе и приведут к отстранению главы Белого дома от власти.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

«Поскольку вновь обсуждается возможность дачи мной показаний, мне пришлось как можно более тщательно разобраться в сложных и спорных вопросах. Всё детально обдумав и изучив, я пришёл к выводу, что, если сенат направит мне повестку, я готов дать показания», — говорится в заявлении Болтона.

До настоящего момента экс-советник отказывался выступать на слушаниях в качестве свидетеля.

«Действовать по справедливости»

Напомним, демократы обвиняют Дональда Трампа в том, что он «злоупотреблял своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Поводом для претензий послужил телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Заседание сената США

globallookpress.com

© Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Согласно обвинениям, президент США якобы приостановил выделение Киеву военной помощи в размере $391 млн, принуждая Зеленского начать расследование деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. При этом Байден-старший — вероятный противник Трампа на президентских выборах 2020 года.

Статьи импичмента по этим обвинениям палата представителей конгресса утвердила 18 декабря. На момент беседы между Зеленским и Трампом Джон Болтон занимал пост советника президента США по нацбезопасности, а значит, как полагают демократы, он может обладать важной информацией о «заморозке» военной помощи Украине.

Ранее Болтон, как и ряд других сотрудников Белого дома и членов команды Трампа, отказывался принимать участие в слушаниях в комитетах палаты представителей конгресса, которые прошли в ноябре. Выступать в качестве свидетеля также отказался и и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Несмотря на то что обвинения были утверждены более трёх недель назад, лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси до сих пор не направила их в сенат, который и должен дать старт судебному процессу. Пелоси объясняет свои действия тем, что контролирующие сенат республиканцы, по её мнению, не станут вызывать и опрашивать свидетелей, в том числе Болтона, что, в свою очередь, не позволит обеспечить беспристрастный судебный процесс.

Так, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, со своей стороны, чётко обозначил, что сразу после того, как статьи импичмента поступят в сенат, он распорядится перейти к первому этапу судебного разбирательства — вступительным заявлениям сторон, — не дожидаясь решения касательно свидетельских показаний. Это он объяснил прецедентом, установленным во время импичмента Билла Клинтона в 1998 году.

«Что было приемлемо в отношении президента Клинтона, должно быть приемлемо и в отношении президента Трампа. Нужно действовать по справедливости», — приводит слова Макконнелла газета The Washington Post.

«Дискредитирует себя»

Среди прочего, аналитики указывают на то, что ситуацию ещё больше могут осложнить непростые отношения Джона Болтона и администрации Трампа. Напомним, Болтон был уволен с поста советника президента по нацбезопасности 10 сентября.

Трамп обосновал такое решение несогласием с предложениями Болтона в области международных отношений, а также заявил, что экс-советник «совершил очень крупные ошибки».

Дональд Трамп и Джон Болтон

© NICHOLAS KAMM / AFP

«Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — отмечал Трамп.

В октябре в американских СМИ появилась информация, что Джон Болтон якобы планирует написать книгу о свой работе в администрации Трампа, в которой проанализирует как личные качества 45-го президента США, так и его политический курс.

Также СМИ сообщали, что Болтон не раз критиковал внешнюю политику администрации Трампа в ходе закрытых семинаров и встреч, в которых он участвовал как спикер. Кроме того, в ноябре Болтон выразил недовольство действиями Белого дома, ограничивавшими доступ экс-советника к его аккаунту в Twitter — этим ресурсом Болтон пользовался во время своей работы. Политик предположил, что ограничения могут быть связаны с тем фактом, что «ему есть что сказать».

При этом политологи считают, что решение Болтона всё-таки дать показания продиктовано в основном его личными мотивами. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT предположил, что так бывший советник намерен «отомстить Трампу» за увольнение.

«Однако этим он лишь дискредитирует себя. Болтон готов сделать всё, чтобы получить дополнительные очки со стороны элиты, но так он получит ярлык предателя, который при первой удобной возможности сливает информацию на тех, с кем работал. Не исключено, что Болтон попытается сбросить Трампа с политического олимпа, но это у него вряд ли получится ввиду того, что республиканцы контролируют сенат», — пояснил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и профессор ВШЭ Александр Домрин.

«Джон Болтон прекрасно понимает, что его увольнение обоснованно, поскольку он так и не смог разрешить проблему Ирана и Венесуэлы, где он активно поддерживал переворот, который ничем не закончился. Тем не менее ему явно хотелось бы дольше занимать кресло помощника Трампа по национальной безопасности», — пояснил политолог.

При этом Константин Блохин полагает, что показания Болтона вряд ли будут приняты всерьёз, поскольку «все в США понимают, что он сейчас пытается отомстить Трампу». Несмотря на то что демократы весьма рассчитывают на Болтона как на ценного свидетеля, предоставленные им данные не сыграют определяющей роли в процессе импичмента.

«Болтон наделает много шума, соответственно, Трампу в очередной раз будет нанесён ущерб, но к импичменту это не приведёт, поскольку сенат, который контролируют республиканцы, не пойдёт на политическое самоубийство и не будет отстранять президента от власти. Кроме того, Республиканская партия сейчас очень рассчитывает, что Трамп сможет избраться на второй срок», — отметил эксперт.

В то же время, по словам Александра Домрина, республиканцам нужно тщательно подойти к подбору свидетелей для процесса по импичменту и убедиться в том, что все эти политики смогут выступить с нужных им позиций.

«Сейчас слушания будут проходить в сенате, преимуществом в котором обладает партия Трампа. Если республиканцы будут уверены, что Болтон на их стороне, то они его пригласят. Главное для них сейчас — вызвать всех «мутных» персонажей, которые свидетельствовали или лжесвидетельствовали против Трампа на первой стадии процедуры импичмента. В их число может войти и Джон Болтон, несмотря на то что раньше он отказывался принимать в этом участие», — заключил Домрин.