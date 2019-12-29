«Трамп бы в это время улизнул»: почему Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не станет давать показания в сенате в рамках процедуры отстранения от власти Дональда Трампа, поскольку у республиканцев нет для этого законных оснований. Кроме того, ранее политик подчеркнул, что таким образом действующий глава Белого дома получит шанс отвлечь внимание общества и СМИ от импичмента. Эксперты считают, что Байден отказался давать показания ещё и потому, что в ходе рассмотрения дела республиканцы могут обратить внимание и на его собственные злоупотребления. С точки зрения аналитиков, демократы сейчас намеренно затягивают процедуру импичмента, поскольку понимают, что реальных шансов сместить Трампа с высшей государственной должности у них мало, а свидетельства Байдена в сенате могут навредить его репутации перед выборами.

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не намерен давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку у республиканцев нет законных оснований для этого.

«Я попросту не собираюсь делать вид, что у республиканцев есть какие-либо правовые основания направлять повестки для дачи мною показаний на слушаниях по импичменту. Повторяю сказанное вчера: предметом данного импичмента являются действия Трампа, а не мои», — подчеркнул Байден в своём Twitter.

Он также отметил, что такого рода повестки следует направлять не ему, а в Белый дом. По словам политика, там есть свидетели, которые могут дать показания о том, как «Трамп шантажировал украинские власти».

Ранее с аналогичным заявлением кандидат в президенты США от Демпартии выступил и в ходе общения с журналистами регионального издания Des Moines Register в штате Айова, который является важной предвыборной площадкой для демократических кандидатов. Тогда он сообщил, что не будет давать соответствующие показания, даже если ему будет направлена повестка.

Байден утверждал, что, согласившись выступать в сенате в качестве свидетеля на процессе импичмента, он тем самым сыграет на руку Трампу и его сторонникам, которые хотят переключить внимание американцев с процедуры отстранения президента от власти на самого Байдена. По словам политика, СМИ своими репортажами на эту тему дали бы Трампу возможность избежать удара.

«Вот что бы вы освещали? Вы бы три недели освещали мои слова, а Трамп бы в это время улизнул. Вы неизменно на это ведётесь. Серьёзно... Вдумайтесь, о чём идёт речь. Речь идёт о том, чем он занимается постоянно, на протяжении всей своей карьеры — смещает центр внимания. Он нарушил Конституцию», — приводит его слова издание.

Кроме того, Байден заявил, что любая попытка обязать его давать показания не будет обоснованна в достаточной степени, и предположил, что до этого дело не дойдёт.

Украинская история

Напомним, что демократы в конгрессе США вменяют главе Белого дома «злоупотребление должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Злоупотребление, по версии конгрессменов, заключалось в том, что во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп просил его расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.

Джо Байден и Пётр Порошенко

© Valentyn Ogirenko/Reuters

В апреле 2019 года американское политическое издание The Hill опубликовало расследование, в котором в том числе упоминалось, что сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошёл в совет директоров Burisma — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Также по теме «Процедура теряет всякий смысл»: почему демократы хотят ускорить импичмент Дональда Трампа Комитет конгресса США по юриспруденции проголосовал за принятие двух статей импичмента Дональда Трампа и за передачу их в палату...

По данным The Hill, Генпрокуратура Украины якобы подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burismа. Виктор Шокин, занимавший на тот момент пост главы украинского ведомства, планировал вызвать Байдена-младшего на допрос по факту злоупотреблений в Burisma, но Пётр Порошенко в марте 2016 года отстранил прокурора от занимаемой должности.

В январе 2018 года Джо Байден подтвердил, что приложил руку к отставке Шокина — выступая на собрании Совета по международным отношениям, он заявил, что выдвинул ультиматум президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор не будет снят с поста. Байден мотивировал это тем, что Шокин якобы не содействовал проведению на Украине антикоррупционных реформ.

Ближайший соратник Дональда Трампа и его личный адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани активно лоббировал расследование в отношении Байденов и их активности на Украине и для этого несколько раз встречался с представителями администрации Владимира Зеленского.

В середине декабря Джулиани сообщил в Twitter, что ему якобы удалось встретиться с бывшими генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко и получить доказательства злоупотреблений со стороны Байдена и чиновников Госдепа во время их работы на Украине. По словам Джулиани, процедура импичмента — не что иное, как попытка демократического истеблишмента отвлечь внимание от коррупционных преступлений администрации Обамы и демократов на Украине.

Однако сам Джо Байден все обвинения отрицает.

«Ни в чей адрес не было столь жёсткой критики и столь обильной лжи, как в мой, но, повторюсь, это дело не сводится к моей персоне или моей семье. Оно касается нашей страны. Мы должны к ней обратиться и сплотить её», — заявил Байден, выступая в городе Оттумва.

Затянувшийся импичмент

Стоит напомнить, что 18 декабря палата представителей проголосовала за принятие так называемых двух статей импичмента — официальных обвинений против Дональда Трампа в злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании проводимому конгрессом расследованию. Теперь эти статьи должны быть переданы в сенат, который на их основании должен будет провести судебный процесс. Для вынесения обвинительного приговора потребуется две трети голосов сенаторов — не менее 67 из 100.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, 18 декабря 2019 года

© Jonathan Ernst/Reuters

Республиканская партия после промежуточных выборов в конгресс обладает преимуществом в сенате, занимая 53 кресла.

Эксперты и политологи неоднократно отмечали, что благодаря такому раскладу отстранение Трампа от власти крайне маловероятно, так как для этого не менее 20 сенаторов-республиканцев должны будут поддержать демократов. Несмотря на то, что некоторые однопартийцы действующего президента в верхней палате, вроде сенатора от Юты Митта Ромни, периодически его критикуют, поддержка импичмента будет для них политическим самоубийством, считают аналитики.

При этом процедура импичмента неожиданно застопорилась по инициативе самих демократов, в частности спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Несмотря на принятие палатой статей импичмента, она заявила, что пока не будет направлять их в сенат для начала судебного процесса.

Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, демократы слишком поздно поняли, что оправдание Дональда Трампа в сенате перед грядущими выборами станет для них крупным политическим поражением, и теперь стараются искусственно затянуть процесс.

«Демократы не торопятся передавать статьи импичмента в сенат, чтобы начать рассмотрение дела по существу, потому что якобы хотят согласовать с республиканцами список тех, кто будет давать показания. Но они искусственно затягивают этот процесс, делая вид, что не могут согласовать процедуру», — отметил Брутер.

Что же касается Джо Байдена, отказавшегося давать показания, то, по мнению экспертов, он опасается, что республиканцы в ходе рассмотрения дела в сенате могут обратить внимание на его собственные злоупотребления.

«Политика Демпартии в отношении импичмента заключается в том, что всё, что делает Трамп — плохо, а демократы всегда поступают согласно букве закона. Поэтому с их точки зрения Байден находится вне подозрений. Такой подход ни к чему не приведёт и, соответственно, Байдену выиграть президентские выборы не поможет», — пояснил Брутер.

По его мнению, рассмотрение подробностей этого дела в рамках процедуры импичмента в сенате однозначно негативно повлияет на позиции Джо Байдена.

«Он должен понимать, что все его действия в итоге могут обернуться против него самого. Позиция демократов в данном случае ущербная, она не встречает понимания даже в американском обществе, которое в целом не симпатизирует Трампу. Если демократы действительно хотят, чтобы слушания в сенате дали результат, то им придётся пойти на то, чтобы Байден дал показания. В том же случае, если они на это не пойдут, то процедуру республиканцы свернут как можно быстрее и с известным для всех результатом», — пояснил политолог.

С точки зрения эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Байден, который является частью бюрократической американской элиты, понимает, что дискредитирован, потому что Демпартия продемонстрировала американским гражданам, что готова пойти на всё, чтобы «утопить» действующего президента США.

«Трамп — один из немногих реальных кандидатов, у которого есть шанс стать президентом во второй раз, поэтому все демократы ополчились против него. Главная их задача — «ликвидировать» Трампа, а между собой они разберутся, как в своё время Клинтон договорилась с Сандерсом», — отметил Блохин в беседе с RT.

Политолог добавил, что отказ Байдена давать показания в рамках дела об импичменте говорит о том, что Демократическая партия США загнала себя в ловушку, оказавшись перед выбором между продолжением процедуры импичмента Трампа и сохранением репутации своего главного кандидата на выборах 2020 года.

«Байден знает, что именно это и произойдёт, потому что две недели назад сенатор Линдси Грэм написал письмо, в котором просил Помпео опубликовать телефонные разговоры Байдена с Порошенко... Демократы затягивают этот процесс, потому что прекрасно осознают, чем это всё закончится. 85% республиканцев поддерживают Трампа, соответственно, на его импичмент они не согласятся. Сейчас демократы хотят создать негативный информационный фон вокруг Трампа, чтобы снизить его политический рейтинг», — заключил политолог.