В интересах импичмента: как демократы ищут новые обвинения против Трампа

В деле об импичменте Дональду Трампу могут появиться новые обвинения. Об этом говорится в письме, которое юридический комитет нижней палаты конгресса США направил в апелляционный суд столичного округа Колумбия. Конгрессмены хотят заслушать показания бывшего юридического советника Белого дома Дональда Макгана. По мнению экспертов, демократы, составляющие большинство в палате представителей, хотят усилить свои позиции в деле об отстранении главы государства от должности, поэтому ищут новые ходы.

Демократы палаты представителей США намерены выдвинуть новые обвинения в адрес Дональда Трампа вдобавок к двум уже одобренным в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщается в письме юридического комитета нижней палаты конгресса США, которое было направлено в апелляционный суд столичного округа Колумбия.

В документе утверждается, что бывший советник Трампа Дональд Макган «был свидетелем нескольких предпринятых американским лидером попыток помешать расследованию» иностранного вмешательства в президентские выборы в США. В связи с этим, пишут конгрессмены, суд должен обязать Макгана дать показания юридической комиссии конгресса.

«Если при даче Макганом показаний появятся новые доказательства того, что президент Трамп совершил правонарушения, которые предполагают объявление импичмента, но не вошли в одобренные палатой представителей статьи импичмента, то комитет примет соответствующие меры вплоть до рекомендации о составлении новых статей. Одной заинтересованности комитета в показаниях Макгана в рамках проводимого расследования в связи с импичментом достаточно, чтобы дело оставалось открытым», — пишут конгрессмены.

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Напомним: Макган активно участвовал в президентской кампании Трампа в 2016 году, работая юридическим консультантом его избирательного штаба. После победы Трампа на выборах Макган стал советником главы государства по юридическим вопросам.

Его конфликт с Трампом был вызван расследованием комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. Она была создана, чтобы выявить «связи» президента и его окружения с Россией. Как утверждала газета The New York Times, Трамп поручил Макгану щекотливую миссию: он должен был, используя свои связи в Министерстве юстиции, добиться отстранения Роберта Мюллера от должности. Однако это задание юридический советник якобы отказался выполнять. Осенью 2018 года он ушёл в отставку.

Макган активно сотрудничал с комиссией Мюллера. В её финальном отчёте его имя упоминается неоднократно. В частности, в беседе с членами комиссии юрист утверждал, что Трамп дважды приказывал ему добиться через Минюст увольнения Мюллера, однако оба раза получал категорический отказ.

«Комитет не должен больше ждать»

В мае 2019 года, под занавес работы комиссии Мюллера, Трамп добился запрета на сотрудничество со спецпрокурором для действующих и бывших работников Белого дома. Макган этому решению неукоснительно следовал. Когда началось новое расследование против Трампа, связанное с его звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому, палата представителей направляла бывшему юридическому советнику повестки на слушания в конгрессе. Однако он их проигнорировал.

Белый дом

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Если суд округа Колумбия даст санкцию на участие Макгана в слушаниях конгресса, его показания будут наконец заслушаны.

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Конгрессменов не смущает, что официальные обвинения Дональду Трампу уже выдвинуты. Ему инкриминируются злоупотребление властью и препятствование работе парламента. Напомним: 18 декабря именно за эти обвинения проголосовала палата представителей. Теперь они должны быть рассмотрены сенатом. Согласно конституции США, только верхняя палата конгресса имеет право вынести окончательное решение относительно того, отправлять или не отправлять президента в отставку. Однако в письме юридического комитета утверждается, что обвинения, которые поддержала нижняя палата конгресса, не являются окончательными.

В их письме подчёркивается, что «отсутствие доступа к показаниям Макгана изо дня в день подрывает работу комитета. Комитет прождал уже восемь месяцев. Он не должен больше ждать».

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с RT объяснил интерес юридического комитета к показаниям Макгана желанием «усилить позицию обвинения» в деле против Трампа.

«Того, что сейчас инкриминируется президенту, конечно, недостаточно для импичмента. Позиция обвинения слаба и в юридическом, и в политическом смысле. И суд, и американский обыватель не поняли бы причины, по которой нужно отстранять президента за то, что он уговаривал руководителя другого государства активнее бороться с коррупцией. Неслучайно за время рассмотрения дела Трампа в конгрессе число сторонников импичмента в США не выросло. Слабость своей позиции руководство Демократической партии понимает, поэтому ищет новые, неожиданные ходы», — считает Васильев.

В конечном счёте цель демократов заключается в том, чтобы повлиять на американское общественное мнение и, главное, республиканскую фракцию в сенате.

«Чтобы отрешить Трампа от власти, нужно 67 голосов в верхней палате конгресса. Фракция демократов насчитывает 45 сенаторов. Значит, необходимо как-то привлечь на свою сторону часть республиканцев. Это можно сделать, только найдя какой-то убойный компромат против президента, когда его однопартийцы вынуждены будут отказать ему в поддержке, иначе их собственная репутация окажется под угрозой», — полагает эксперт.

Васильев отмечает, что в борьбе с президентом демократы используют гибкость американского законодательства в вопросе об отрешении главы государства от должности. Импичмент против республиканца Трампа проходит по иным правилам, нежели импичмент против демократа Билла Клинтона в 1998 году.

«Тогда Демократическая партия категорически выступала против вызова свидетелей. Сейчас она занимает прямо противоположную позицию. Так как все нюансы процедуры импичмента не прописаны ни в одном законе США, юридические основания у демократов на это есть», — полагает Васильев.

Тактический ход

Аналитики, однако, не исключают, что демократы хотят вызвать Макгана на слушания с единственной целью: затянуть процесс над Трампом.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, обращение юридического комитета — это хороший тактический ход оппонентов главы государства.

Слушания в палате представителей дела об импичменте Трампу

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«В интересах демократов — затормозить процесс импичмента. Им выгодно, чтобы президент как можно дольше находился под ударом. У них имелись возможности затормозить импичмент в палате представителей. Но демократы поступили хитрее: они решили затянуть разбирательство на стадии передачи обвинений против Трампа в сенат», — считает Брутер.

Теперь демократы будут торопить верхнюю палату конгресса, где большинство принадлежит республиканцам.

«Дескать, смотрите, тут новое обвинение против Трампа появилось, а вы всё старые не можете рассмотреть. Республиканцы будут обвинять демократов в затягивании расследования в нижней палате конгресса, демократы — республиканцев в затягивании в верхней палате», — уверен Брутер.

При этом эксперты обращают внимание, что Трампу выгодно как можно скорее закончить всю эту историю с импичментом. Одна из целей, которую преследовали демократы, инициируя процедуру отрешения президента от должности, заключалась в том, чтобы психологически сломать главу государства, полагает Васильев. Для этого они втягивают его в длительное изнурительное противостояние, отнимающее силы и нервы, но не приносящее скорых результатов.

Тем не менее эксперт не уверен, что, избрав тактику затягивания импичмента, демократы обязательно достигнут успеха.

«Тактика проволочек может сыграть и против демократов. Не следует забывать, что до выборов президента остаётся ещё целый год. За это время многое в настроениях американцев может поменяться. Если процедура импичмента затянется надолго и при этом будет совпадать с избирательной кампанией, она будет восприниматься даже противниками Трампа не как способ восстановить справедливость, а как элемент политической борьбы, как способ демократов выбить из гонки своего конкурента», — заключает Васильев.