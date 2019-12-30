Универсальная защита: почему в США призвали проверить на «российскую пропаганду» доклад о работе Байдена на Украине
- Джо Байден
- Reuters
- © Mike Blake
Информацию о деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера нужно передать американским спецслужбам, чтобы они установили, не является ли она «российской пропагандой». Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя сообщения в американских СМИ о том, что соратник Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани подготовил внушительный доклад по Байденам, в котором якобы содержатся доказательства их причастности к коррупционным схемам.
«Ничем из этих данных он со мною не делился. Советовал бы Джулиани предоставить информацию, полученную на Украине, разведсообществу, чтобы убедиться в том, что это не российская пропаганда. Деятельность России по всему миру вызывает у меня большие подозрения», — приводит издание The Daily Beast слова Грэма о работе, проведённой Джулиани.
Джулиани отреагировал на предположение Грэма словами: «Это не российская пропаганда».
- Линдси Грэм
- Reuters
- © Joshua Roberts
Напомним, Дональд Трамп во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским просил его расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Впоследствии это стало основанием для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократы обвиняют его в злоупотреблении президентской властью, а именно — в попытке получить от главы другого государства компромат на своего вероятного противника на выборах 2020 года, которым является Джо Байден.
Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сенатор Грэм, выступая невольным «защитником» Джо Байдена, хочет оградить себя и однопартийцев от возможных репутационных потерь, которые могут быть вызваны публикацией доклада Джулиани,например обвинений в клевете. При этом Грэм хочет одновременно сохранить ценный компромат на главного конкурента Трампа до выборов 2020 года.
«Республиканцы хотят быстро закончить дело с импичментом в сенате и сделать вид, что проблемы не существовало... Байден кажется республиканцам слабым кандидатом, соответственно, предъявить компромат на него в процессе избирательной кампании будет выгоднее, чем вываливать на него обвинения в коррупции прямо сейчас и тем самым не допустить к выборам», — пояснил эксперт.
Трудно быть Байденом
Попытки представить критику в адрес бывшего вице-президента как кампанию со стороны «российских пропагандистов» делают также различные аналитические организации и мейнстримные американские СМИ.
В ноябре американская аналитическая организация «Институт исследования внешней политики» распространила доклад, в котором утверждалось, что «российские пропагандисты» якобы чаще всего критикуют именно Джо Байдена. К такому выводу аналитики организации пришли после изучения «более чем 1,7 тыс. новостных материалов от Sputnik и RT».
- Джо Байден
- Reuters
- © Mike Segar
«Когда в преддверии выборов 2016 года я наблюдал за контентом, продвигаемым российскими властями, и троллингом в социальных сетях, то прослеживалось чрезвычайно негативное отношение к Хиллари Клинтон. То же самое можно сегодня сказать о бывшем вице-президенте Джо Байдене», — заявил Клинт Уоттс, бывший сотрудник ФБР и автор материалов для NBC News.
Уоттс утверждает, что Россия якобы поддерживает Дональда Трампа в нападках на Джо Байдена.
«Совокупный объём контента RT и Sputnik о Джо Байдене намного больше, чем обычное освещение в рамках президентских выборов в США... Россия часто преувеличивает критику Трампа в отношении Байдена, что делает освещение в целом ещё более негативным», — заявил американский политтехнолог.
По мнению политолога Александра Асафова, заявления о возможном наличии «российской пропаганды» в докладе Джулиани говорит о том, что эта тема давно превратилась в универсальный инструмент, которым оправдывают свои политические гамбиты американские политики — как демократы, так и республиканцы.
«Эту тему периодически надо обновлять, освежать и указывать на её опасность. В данном случае республиканцы демонстрируют, что помнят об «угрозе» со стороны «российской пропаганды», — отметил эксперт.
Украинское дело
Адвокат и давний соратник Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что обладает доказательствами злоупотребления Джо Байденом своими полномочиями, когда тот оградил сына от антикоррупционного расследования на Украине.
Напомним, издание The Hill в апреле 2019 года опубликовало материал, в котором утверждалось, что сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошёл в совет директоров Burisma — крупной нефтегазовой украинской компании.
- Президент США Дональд Трамп и Рудольф Джулиани
- Reuters
- © Mike Segar
По данным The Hill, генпрокуратура Украины якобы подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burismа. Генпрокурор Виктор Шокин планировал вызвать Байдена-младшего на допрос по факту злоупотреблений, но Пётр Порошенко в марте 2016 года отстранил Шокина от занимаемой должности.
В январе 2018 года Джо Байден подтвердил, что приложил руку к отставке Шокина: выступая на собрании Совета по международным отношениям, он заявил, что выдвинул ультиматум президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор не будет снят с поста. Байден мотивировал это тем, что Шокин якобы не содействовал проведению на Украине антикоррупционных реформ.
Рудольф Джулиани никогда не отрицал, что добивается расследования этого инцидента. Так, в сентябре в эфире канала CNN он подтвердил, что в июле провёл в Испании встречу с помощником Владимира Зеленского Андреем Ермаком, на которой обсуждалась роль Байдена в отставке генпрокурора Шокина в 2016 году.
В середине декабря Джулиани сообщил в Twitter, что ему якобы удалось встретиться с бывшими генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко и получить доказательства злоупотреблений со стороны Байдена и чиновников Госдепа во время их работы на Украине. По словам Джулиани, процедура импичмента — не что иное, как попытка демократического истеблишмента отвлечь внимание от коррупционных преступлений администрации Обамы и демократов на Украине.
«Имеющиеся свидетельства показывают, что коррупция в 2016 году была настолько широкомасштабной, что потребовать американо-украинского расследования было долгом президента США. Импичмент — это часть усилий демократов по сокрытию информации. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег связаны не только с Байденом. Плюс сговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидатуру Трампа», — написал Джулиани 15 декабря.
Evidence revealed that corruption in 2016 was so extensive it was POTUS’s DUTY to ask for US-Ukraine investigation.— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 декабря 2019 г.
Impeachment is part of Dem cover-up.
Extortion, bribery & money laundering goes beyond Biden’s.
Also, DNC collusion w/ Ukraine to destroy candidate Trump. pic.twitter.com/cfNFgPQ29J
«Можно ставить под вопрос надёжность свидетелей, но не веские документальные доказательства, предоставляемые в рамках этого расследования каждым непосредственным свидетелем», — добавил адвокат Трампа.
Стоит отметить, что Джулиани не раз упоминался в качестве участника событий, связанных с импичментом, на сенатских слушаниях в рамках процедуры отстранения от власти 45-го президента США.
Так, в итоговом докладе комитета палаты представителей по разведке, на основании которого были подготовлены статьи импичмента, отмечается, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США «принуждал президента Украины проконсультироваться со своим личным адвокатом Руди Джулиани», который активно лоббировал начало расследования в отношении деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.
В данном случае участие Хантера Байдена в серых схемах украинской экономики совершенно очевидно, а попытки найти оправдания этому в «российской пропаганде» выглядят нелепо, считает Владимир Брутер.
«Расследование нужно провести для того, чтобы выяснить, в какой степени Байден-старший был об этом информирован и какое он принимал в этом участие. Однако не «российская пропаганда» назначала Хантера Байдена в состав украинской компании. Здесь не достаточно парламентского расследования, потому что есть серьёзные основания полагать, что был нарушен закон. Мы видим, что сегодня американская юстиция непрозрачна и непоследовательна, поскольку Пола Манафорта за такое нарушение посадили в тюрьму, а Байден до сих пор находится на свободе», — заключил политолог.
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