Трамп заявил, что Болтон совершил «очень крупные ошибки»

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Отправленный в отставку помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон совершил очень крупные ошибки, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам.
Трамп заявил, что Болтон совершил «очень крупные ошибки»
  • Reuters

«Он совершил некоторые очень крупные ошибки», — сказал глава государства.

По его словам, он не согласен с Болтоном, который говорил о «ливийской модели» для северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — добавил Трамп.

Как указывается на сайте Белого дома, Трамп также отметил, что на должность Болтона рассматривается пять кандидатур.

10 сентября Трамп отправил в отставку Болтона, объяснив решение тем, что не был согласен с многими его предложениями.

Как передавало Bloomberg, ссылаясь на источники, президент США рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало негативную реакцию у Болтона

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отставку Болтона, рассказал, что их политические взгляды во многом не совпадали.

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