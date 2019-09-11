Трамп заявил, что Болтон совершил «очень крупные ошибки»

Отправленный в отставку помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон совершил очень крупные ошибки, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам.

«Он совершил некоторые очень крупные ошибки», — сказал глава государства.

По его словам, он не согласен с Болтоном, который говорил о «ливийской модели» для северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными», — добавил Трамп.

President Trump says his former national security adviser John Bolton "made some very big mistakes" and "wasn't getting along with people in the administration that I consider very important" https://t.co/H9n7JKbYS7pic.twitter.com/6Y6i2V2bjN — CBS News (@CBSNews) September 11, 2019

Как указывается на сайте Белого дома, Трамп также отметил, что на должность Болтона рассматривается пять кандидатур.

10 сентября Трамп отправил в отставку Болтона, объяснив решение тем, что не был согласен с многими его предложениями.

Как передавало Bloomberg, ссылаясь на источники, президент США рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало негативную реакцию у Болтона.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отставку Болтона, рассказал, что их политические взгляды во многом не совпадали.