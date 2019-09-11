Лавров рассказал о разногласиях с Болтоном

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, а также отметил, что в политических взглядах они во многом не совпадали.

«Я его знаю, наверное, с 90-х годов прошлого века. Он работал и помощником госсекретаря по международным организациям, я занимался тем же самым в нашем МИД. Потом он работал исполняющим обязанности представителя США в Совете Безопасности. Пересекались мы, и когда я был командирован в Нью-Йорк, а он уже ушёл с госслужбы, работал в различных политологических центрах», — сказал российский министр.

Как отметил Лавров, он периодически общался с Болтоном и ходил с ним выпить по чашке кофе.

«Он очень приятный собеседник, очень знающий и эрудированный человек. С ним интересно разговаривать», — сказал он.

При этом глава МИД подчеркнул, что в политических вопросах они в большинстве случаев не соглашались.

«У него стиль резкий, с опорой на силовые методы, в том числе и военно-силовые методы. Как вы знаете, он продвигал немало такого рода инициатив и в отношении современных кризисных ситуаций», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что политику в США определяет президент.

«Давайте руководствоваться тем, что будет происходить, и тогда мы поймём, есть изменения или их нет», — подытожил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что между ним и бывшим помощником президента Джоном Болтоном часто возникали разногласия во время работы. Также Помпео заявил, что лидеры иностранных государств с уходом Джона Болтона не должны ожидать изменений во внешней политике США.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя увольнение Джона Болтона, заявил, что Россия не ждёт каких-либо изменений в связи с перестановками в американской администрации. Замминистра добавил, что Москва продолжает судить по делам, а не по заявлениям и намерениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отставку Болтона внутренним делом США.