Рябков прокомментировал отставку Болтона

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У России нет ожиданий от перестановок на посту помощника по нацбезопасности президента США, с которого 10 сентября был уволен Джон Болтон. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков прокомментировал отставку Болтона
  • Сергей Рябков
  • РИА Новости

«Мы не можем давать какие-то оценки этому событию, потому что это сугубо внутреннее дело США. Мы многократно наблюдали в прошлом, что те или иные перестановки в составе администрации совершенно не ведут ни к улучшению отношений, ни к их нормализации вопреки заявлениям, которые делают высокопоставленные представители той же самой администрации», — сказал он РИА Новости.

Замминистра добавил, что Москва продолжает судить по делам, а не по заявлениям и намерениям.

«Когда мы увидим какие-то сдвиги в будущем, тогда, наверное, можно будет говорить о том, что что-то изменилось. Но повторяю, что в этом нет никакого элемента персонификации американской внешней политики», — подчеркнул Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.

Решение американский лидер объяснил тем, что не был согласен с многими его предложениями.

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