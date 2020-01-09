«Наши действия пропорциональны убийству Сулеймани»: как развивается противостояние США и Ирана после обмена ударами

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что располагает данными о распоряжении иранских властей не совершать новые атаки на американские цели в Ближневосточном регионе. Представитель Исламской Республики в ООН подчеркнул, что действия Тегерана были пропорциональным ответом на организованное США убийство генерала КСИР Касема Сулеймани. Постпред добавил, что Иран воздержится от новых атак, если американская сторона не будет предпринимать военных действий. По данным СМИ, ракетные удары по объектам в Ираке были спланированы таким образом, чтобы нанести минимальный ущерб. На этом фоне сообщается о готовности Соединённых Штатов начать переговоры с Ираном без предварительных условий с «целью не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности».

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что руководство Ирана, по некоторым данным, призвало воздержаться от дальнейших ударов по американским силам на Ближнем Востоке. По информации политика, соответствующее предписание было направлено поддерживаемым Тегераном группировкам.

«Мы получаем обнадёживающие разведданные о том, что Иран посылает этим вооружённым формированиям сигнал, чтобы они не нападали на американские цели и гражданских лиц. И мы надеемся, что этот сигнал не перестанут посылать», — сказал Пенс в интервью CBS.

Накануне постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил об отсутствии у Тегерана намерений продолжать военные действия против США после ответа на убийство американцами генерала КСИР Касема Сулеймани.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны мы также не будем предпринимать таких действий», — цитирует ТАСС Тахт-Раванчи.

Постпред добавил, что в сложившейся ситуации Тегеран действовал исключительно в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН, реализуя своё право на самооборону. Тахт-Раванчи отметил, что если в Вашингтоне «всё же решат предпринять военные действия, то у Ирана не будет другого пути, кроме ответа».

Напомним, что отношения США и Ирана резко обострились после того, как в ночь на 3 января американские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате чего погиб иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Среди убитых также оказались замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти сопровождающих.

После этих событий в Иране прошли многотысячные акции протеста против политики США, в стране объявили траур по погибшему генералу. В Тегеране приравняли действия Вашингтона к объявлению войны.

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В ночь с 7 на 8 января Иран нанёс серию ракетных ударов по расположениям американских войск в соседнем Ираке. Операция под названием «Мученик Сулеймани» стала ответом на организованное США убийство генерала КСИР. По различным данным, Тегеран выпустил по американским объектам от десяти до 20 баллистических ракет. Изначально некоторые иранские СМИ сообщали о 80 погибших в результате атаки, однако в Вашингтоне опровергли эту информацию. Официальные представители Ирака также сообщили, что не располагают данными о жертвах.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удар по базам «пощёчиной Соединённым Штатам» и призвал американских военных покинуть регион.

Президент США Дональд Трамп в своём обращении заявил, что при ударе иранской стороны никто из американских военных не пострадал. При этом он не анонсировал никаких военных действий против Тегерана, но пообещал ввести новые санкции.

Трамп также заявил, что до тех пор, пока он остаётся главой государства, «Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие». Кроме того, глава Белого дома призвал Россию и другие страны выйти из ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе).

Ряд американских СМИ заявили, что Ирак оповестил Вашингтон о предстоящих ударах со стороны Ирана заранее, что позволило избежать жертв. О наличии таких данных у Багдада говорил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

При этом издание The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что удары Ирана могли быть выверены таким образом, чтобы нанести минимальный ущерб. Это, с одной стороны, дало Тегерану возможность «сохранить лицо», а с другой — избежать развязывания полномасштабных военных действий.

Данные Пентагона

По утверждению американской стороны, атака иранских сил в ночь с 7 на 8 января стала 15-й по счёту с сентября 2019 года. Такие данные в распространённом пресс-релизе привёл Госдепартамент.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер в ходе специального брифинга рассказал о подробностях последней атаки. По его информации, в ходе операции «Мученик Сулеймани» Тегеран выпустил по военным базам США 16 баллистических ракет, 12 из которых достигли цели.

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Как утверждает глава Пентагона, как минимум 11 ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, ещё одна — базу в Эрбиле. Повреждения получили вертолёт, ряд строений и парковочная площадка, однако серьёзных разрушений не было.

По данным СМИ, после брифинга несколько сенаторов США выразили недовольство представленной им информацией и усомнились в целесообразности убийства генерала КСИР Касема Сулеймани.

Следует добавить, что 9 января палата представителей намерена принять решение об ограничении полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном.

Между тем Reuters сообщило о готовности властей США к переговорам с Тегераном для снижения напряжённости в Ближневосточном регионе. По данным агентства, постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совбез ООН письмо, в котором говорится о готовности Вашингтона к диалогу без предварительных условий с «целью не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».

Примечательно, что в упомянутом документе говорится, что американская сторона аргументировала убийство Сулеймани статьёй 51 Устава ООН, которая регламентирует право члена организации на самооборону.

Комментируя выдвинутое предложение о сотрудничестве, Маджид Тахт-Раванчи усомнился в его целесообразности: «Мы слышим, как (США. — RT) заявляют о возможном сотрудничестве и на том же заседании принимают решение об ужесточении санкций. Такие предложения не имеют смысла».