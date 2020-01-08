Более дюжины баллистических ракет: Иран наносит удары по военным объектам США в Ираке

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RT
Корпус стражей Исламской революции атаковал военные объекты США на севере и западе Ирака десятками ракет, сообщили в самом военном формировании Ирана. В Пентагоне подчёркивают, что иранцы выпустили более дюжины баллистических ракет против баз Соединёных Штатов и международной коалиции. В частности, нападению подверглись базы в Эрбиле и Аль-Асаде. Американцы оценивают ущерб, но точных данных о погибших и раненых пока нет. Тем временем СМИ сообщают о второй волне атаки. RT ведёт текстовую трансляцию.
Более дюжины баллистических ракет: Иран наносит удары по военным объектам США в Ираке
  • © Fars News Agency, скриншот из видео
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  • 08 января 2020

    Майк Помпео провёл телефонные переговоры с премьером Иракского Курдистана Масруром Барзани.

    «Госсекретарь Майк Помпео сегодня проинформировал по телефону премьер-министра регионального правительства Курдистана Масрура Барзани, сообщив ему об иранской ракетной атаке на иракские военные базы, в том числе в Эрбиле», — говорится в сообщении Госдепа.

    Стороны договорились поддерживать тесный контакт по мере развития ситуации.

  • Тем временем в Кермане в Иране начались похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

  • Самолет ВВС США был уничтожен на взлетно-посадочной полосе базы «Аль-Асад» в Ираке в результате ракетной атаки Ирана.

    Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин».

  • Иран поднял в воздух авиацию после взлёта американских истребителей с военной базы в ОАЭ.

    «Иранские военные самолеты взлетели с аэродромов в ответ на взлет военных самолетов США с базы в ОАЭ, и барражируют сейчас над страной», — приводит РИА Новости слова источника в военных кругах.

  • ВВС и ПВО Израиля были приведены в боевую готовность после сообщений об ударах Ирана по военным объектам США в Ираке, сообщил телеканал Al Arabiya.

  • США запретили американским авиакомпаниям полёты над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами. Речь идёт о пассажирских самолётах.

    Об этом заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

  • Иранский англоязычный телеканал Press TV опубликовал видео ударов ракет по американской базе «Аль-Асад» на западе Ирака.

  • В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) подчеркнули, что любое государство в регионе будет атаковано, если предоставит свою территорию как плацдарм для атаки на Иран.

    Об этом сообщает Press TV.

  • Военные Ирана совешили вторую волну ударов по американским объектам в Ираке.

    Об этом сообщило агентство Tasnim.

    О целях новой атаки пока не сообщается.

  • Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял американские военные базы в Ираке баллистическими ракетами.

    «Примерно в 5:30 вечера по восточноамериканскому времени 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке», — сообщил Хоффман.

    По его словам, ракеты были запущены из ИРИ, а их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и международной коалиции — в Аль-Асаде и Эрбиле.

    Американцы работают над тем, чтобы оценить ущерб от атаки, но пока «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными», отметил Хоффман.

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