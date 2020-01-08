Более дюжины баллистических ракет: Иран наносит удары по военным объектам США в Ираке

Корпус стражей Исламской революции атаковал военные объекты США на севере и западе Ирака десятками ракет, сообщили в самом военном формировании Ирана. В Пентагоне подчёркивают, что иранцы выпустили более дюжины баллистических ракет против баз Соединёных Штатов и международной коалиции. В частности, нападению подверглись базы в Эрбиле и Аль-Асаде. Американцы оценивают ущерб, но точных данных о погибших и раненых пока нет. Тем временем СМИ сообщают о второй волне атаки. RT ведёт текстовую трансляцию.

© Fars News Agency, скриншот из видео