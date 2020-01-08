Более дюжины баллистических ракет: Иран наносит удары по военным объектам США в Ираке
- © Fars News Agency, скриншот из видео
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08 января 2020
Майк Помпео провёл телефонные переговоры с премьером Иракского Курдистана Масруром Барзани.
«Госсекретарь Майк Помпео сегодня проинформировал по телефону премьер-министра регионального правительства Курдистана Масрура Барзани, сообщив ему об иранской ракетной атаке на иракские военные базы, в том числе в Эрбиле», — говорится в сообщении Госдепа.
Стороны договорились поддерживать тесный контакт по мере развития ситуации.
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Тем временем в Кермане в Иране начались похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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Самолет ВВС США был уничтожен на взлетно-посадочной полосе базы «Аль-Асад» в Ираке в результате ракетной атаки Ирана.
Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин».
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Иран поднял в воздух авиацию после взлёта американских истребителей с военной базы в ОАЭ.
«Иранские военные самолеты взлетели с аэродромов в ответ на взлет военных самолетов США с базы в ОАЭ, и барражируют сейчас над страной», — приводит РИА Новости слова источника в военных кругах.
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ВВС и ПВО Израиля были приведены в боевую готовность после сообщений об ударах Ирана по военным объектам США в Ираке, сообщил телеканал Al Arabiya.
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США запретили американским авиакомпаниям полёты над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами. Речь идёт о пассажирских самолётах.
Об этом заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).
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Иранский англоязычный телеканал Press TV опубликовал видео ударов ракет по американской базе «Аль-Асад» на западе Ирака.
🔴 🇮🇷 JUST IN 🇮🇷 🔴— Press TV (@PressTV) 7 января 2020 г.
PRESS TV EXCLUSIVE
First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani#DecisiveResponse#SoleimaniAssassinationpic.twitter.com/vpXA0HvLXG
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В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) подчеркнули, что любое государство в регионе будет атаковано, если предоставит свою территорию как плацдарм для атаки на Иран.
Об этом сообщает Press TV.
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Военные Ирана совешили вторую волну ударов по американским объектам в Ираке.
Об этом сообщило агентство Tasnim.
О целях новой атаки пока не сообщается.
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Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял американские военные базы в Ираке баллистическими ракетами.
«Примерно в 5:30 вечера по восточноамериканскому времени 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке», — сообщил Хоффман.
По его словам, ракеты были запущены из ИРИ, а их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и международной коалиции — в Аль-Асаде и Эрбиле.
Американцы работают над тем, чтобы оценить ущерб от атаки, но пока «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными», отметил Хоффман.