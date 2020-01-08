«Трамп хочет выглядеть миротворцем»: как США отреагировали на ракетные удары Ирана по американским базам

Ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не привели к потерям среди американских военнослужащих. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что Тегеран «отступает». При этом глава Белого дома сообщил о введении новых санкций против исламской республики и призвал участников СВПД выйти из этого соглашения. По мнению экспертов, Трамп поступил «недальновидно», отдав приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани, и теперь он попытается сгладить назревающий ближневосточный кризис, чтобы избежать репутационных потерь перед выборами.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением касательно ситуации на Ближнем Востоке, в котором заявил, что в результате обстрела Ираном баллистическими ракетами двух военных баз в Ираке не погиб ни один американский военнослужащий. В своей речи глава Белого дома подчеркнул, что «Иран отступает, это хорошие новости для всего мира», а также пообещал ввести новые санкции против Тегерана.

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«Эти мощные санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Иран не поменяет своё поведение», — сказал американский лидер.

Кроме того, Дональд Трамп призвал НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.

Также хозяин Белого дома заявил, что до тех пор, пока он остаётся главой государства, «Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие», и призвал Россию и другие страны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (так называемой «ядерной сделки»).

«Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать реальность. Они должны выйти из того, что осталось от СВПД», — сказал Трамп.

«Символический удар»

Напомним, поводом для обращения Трампа стала новая фаза обострения отношений между Ираном и США. В ночь с 7 на 8 января в ответ на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулемайни, организованное Соединёнными Штатами, Тегеран нанёс серию ракетных ударов по расположениям американских войск в соседнем Ираке. По различным данным, от 10 до 20 баллистических ракет были выпущены по авиабазе Аль-Асад и базе в Эрбиле. Операция Ирана получила название «Мученик Сулеймани» в честь погибшего военачальника.

Запуск иранских ракет по целям США в Ираке

© IRAN PRESS / AFP

Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи назвал удар по базам «пощёчиной» США и заявил, что американские военные должны покинуть регион. В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что акция — это пропорциональный ответ на действия США в рамках самозащиты и она не направлена на дальнейшую эскалацию событий.

Несмотря на то что иранская сторона поначалу заявляла о 80 погибших среди американских военных, Пентагон эту информацию не подтвердил. Официальные представители Ирака также сообщили, что не располагают данными о жертвах.

Издание USA Today со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что американская сторона якобы заранее была предупреждена о готовящихся ударах. Невзирая на то что иранские ракеты нанесли урон базе Аль-Асад, все военные смогли своевременно укрыться, пишет газета.

Схожее сообщение со ссылкой на дипломатический источник в одном из арабских государств региона позднее распространил телеканал CNN. По его данным, Иран заранее предупредил о предстоящем ударе власти Ирака, которые, в свою очередь, передали эту информацию американским военным.

«Эти базы находились в состоянии повышенной готовности, поскольку у нас были основания полагать, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе», — отметил в своём заявлении помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

Он добавил, что в настоящее время «проводится первоначальная оценка боевого ущерба».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также подтвердил, что иракские власти были заблаговременно проинформированы о готовящемся иранском ракетном ударе по базам США.

«Иран оповестил правительство и Вооружённые силы Ирака о мерах, принятых минувшей ночью», — указал Зариф.

Оценивая сложившуюся ситуацию, эксперты обращают внимание на то, что при подготовке акции «Мученик Сулеймани» Иран осознанно пошёл по пути, который позволил избежать жертв с американской стороны.

«Иран нанёс главный удар по пункту, расположенному на западе Ирака, откуда был произведён удар по Сулеймани. Даже выпустил ракеты в то же самое время, когда был устранён генерал. Тегеран нанёс чисто символический удар, дал пощёчину Вашингтону и на этом пока успокоился. Дальше всё во многом будет зависеть от поведения США», — отметил в беседе с RT профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

«Недальновидная политика»

Действия Тегерана осудили на Западе, а также в Североатлантическом альянсе.

«НАТО призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия. Союзники продолжают вести консультации, а также остаются приверженными нашей тренировочной миссии в Ираке», — сказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

В то же время Россия возлагает ответственность за эскалацию обстановки в регионе на недальновидную политику США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Прощание с иранским генералом Сулемайни

© Haidar HAMDANI / AFP

«Мы видим и наблюдаем именно то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали. Это эскалация ситуации. Сейчас очередной виток напряжённости, который спровоцирован, очевидно, соответствующей политикой, которую проводили страны Запада, в первую очередь, конечно, США, реализуя очень странную, недальновидную политику», — отметила российский дипломат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Мария Захарова добавила, что главной причиной такого скачка напряжённости в регионе стала критическая масса противоречий между сторонами.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, находясь с официальным визитом в Турции, распространил совместное заявление с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором оба лидера выразили обеспокоенность ситуацией и предупредили о возросшем риске нестабильности.

«Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе. В свете нанесения Ираном ударов баллистическими ракетами по военным базам коалиции в Ираке 8 января 2020 года мы считаем, что обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам», — говорится в заявлении, текст которого приводится на сайте Кремля.

«Попытается сгладить кризис»

Оценивая реакцию американских властей на шаг Тегерана, аналитики сходятся во мнении, что Белый дом сейчас действует во многом «ситуативно».

«У администрации американского президента есть общая стратегия — давить на Иран. Трампу нужно выглядеть миротворцем, поэтому он сейчас попытается сгладить назревающий ближневосточный кризис, который может сильно ударить по его репутации. И всё это президент, разумеется, постарается поставить себе в заслугу как внешнеполитическую победу», — отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

По словам Александра Вавилова, обращение Трампа по большому счёту свидетельствует о том, что он пытается «сохранить лицо» перед выборами.

Президент США Дональд Трамп на военной базе американских войск в Ираке

© Jonathan Ernst/Reuters

«Убийство Сулеймани — это непродуманный шаг, поскольку в политике такие действия, как правило, лишь создают дополнительные препятствия и трудности. Многое сейчас зависит от американской стороны, как США будут дальше реагировать, вести дела в регионе, но в настоящее время Трампу невыгодно разворачивать широкую военную кампанию, поскольку началась предвыборная гонка. Президенту уже сейчас демократы начинают предъявлять претензии, что он не посоветовался с конгрессом, со специалистами», — пояснил эксперт.

Он не исключил, что в ближайшее время стороны могут ещё раз обменяться единичными ударами, но до полноценных боевых действий дело вряд ли дойдёт, поскольку ни Иран, ни США в этом не заинтересованы.

В свою очередь, Александр Асафов также считает, что Трамп, возможно, «понизил градус» своего ответа, ограничившись санкциями против Ирана, из-за критики со стороны политической оппозиции, которая обрушилась на него после убийства генерала Касема Сулемайни. При этом политолог допустил, что США могут нанести новые удары по иранским целям вне его территории, что, впрочем, не даст повода для активной конфронтации.