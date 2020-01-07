«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Пентагон признан в Иране террористической организацией после того, как соответствующий закон был единогласно принят в парламенте исламской республики. Согласно документу, в список террористов включаются все члены военного ведомства США и связанные с ним учреждения и организации. Кроме того, в Тегеране сообщили о 13 вариантах ответа на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По мнению экспертов, действующая администрация Белого дома вслед за решением иракского парламента о выводе иностранных войск потерпела ещё одно имиджевое поражение на Ближнем Востоке.

Во вторник, 7 января, меджлис (парламент) Ирана принял законопроект о включении Пентагона в список террористических организаций. Как отмечает агентство Fars, единогласно утверждённый документ является дополнением к закону, одобренному 23 апреля 2019 года. Тогда в список террористов было включено центральное командование Вооружённых сил США в ответ на решение президента США Дональда Трампа внести Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в американский список иностранных террористических организаций.

Согласно новым дополнениям к закону, к террористам причисляются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения, организации и командиры, а также лица, отдавшие приказ убить генерал-лейтенанта... Касема Сулеймани».

Кроме того, в документе говорится о выделении подразделению специального назначения «Кудс» (которым командовал генерал) Корпуса стражей Исламской революции €200 млн для расширения оборонительных возможностей в связи с убийством Сулеймани.

Вместе с тем секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани сообщил, что на данный момент у Тегерана имеется 13 вариантов мести за убийство генерала КСИР. По его словам, даже утверждение наиболее слабого варианта «может стать историческим кошмаром для США».

«Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать», — добавил он.

Как заявил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, именно американские шаги в отношении Тегерана вызвали новый виток эскалации в ситуации на Ближнем Востоке.

«Конечно, Иран не располагает такими же возможностями, как Соединённые Штаты, но сам по себе факт говорит о том, что односторонние действия США усилили конфронтацию и вероятность возможного столкновения, причём более широкого столкновения», — подчеркнул политолог.

Здание Пентагона

AFP

По его словам, республиканская часть политического истеблишмента США просчиталась, надеясь получить имиджевые дивиденды от убийства генерала КСИР.

«В Ираке им уже дали понять, что их считают нежелательными оккупантами и именно они нарушают международное право самым решительным и грубым образом. Если Иран будет достаточно сдержан в своих дальнейших реакциях и будет ориентироваться, прежде всего, на политическую часть, то Трампу и его команде придётся всё время от этого отбиваться. Безусловно, они бы хотели, чтобы Тегеран их на что-то спровоцировал. Но если им не дать этот козырь, то их ситуация будет в значительной степени неприятной», — подчеркнул он.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отказ от сотрудничества с силами возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористами «Исламского государства»*.

Наряду с этим в конгрессе США ожидается рассмотрение резолюции об ограничении военных полномочий президента в отношении Ирана. В документе предлагается в течение 30 дней после его вступления в силу ввести запрет для главы государства на проведение любых недружественных действий против исламской республики, если это не обосновано объявлением войны или специальным разрешением на использование военной силы.

Визовые ограничения

На фоне усиления напряжённости между США и Ираном Вашингтон отказал в визе министру иностранных дел исламской республики Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен посетить намеченное на 9 января заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое уставу международной организации.

«Они боятся, что кто-то приедет в США и раскроет правду», — говорится в заявлении постпредства Ирана в ООН.

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Ситуацию уже прокомментировали в Пекине. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан в ходе брифинга призвал США выполнять свои международные обязательства как принимающей стороны и создать условия для нормальной работы официальных представителей всех стран на заседаниях ООН.

«Выдача представителям всех стран виз и создание условий для их участия в мероприятиях ООН является международным обязательством США как принимающего государства», — цитирует его ТАСС.

Добавим, что Россия за последние шесть месяцев неоднократно сталкивалась с тем, что США отказывают её официальным лицам в предоставлении въездных документов.

Так, в сентябре американские власти не выдали визы членам российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк и российским представителям, направлявшимся на конференцию Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

А в ноябре — делегации Федерального казначейства и главе департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.

Как считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, если информация об отказе в предоставлении визы иранскому министру подтвердится, то мировое сообщество в очередной раз увидит пример американской дипломатии.

«Они по-хамски относятся ко всему миру. Этот факт лишь усилит американо-иранскую конфронтацию. Здесь видно, что расположение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке используется американцами как инструмент шантажа. В очередной раз этот факт поставит вопрос об изменении местонахождения ООН», — подчеркнул он.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Reuters

© Brendan McDermid

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул, что отказ в предоставлении виз участникам мероприятий ООН нарушает международное право и не даёт возможности полноценно действовать международной организации.

Заблокированная резолюция

В то же время Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке, которая предшествовала обострению отношений Вашингтона и Тегерана. Дело в том, что в документе не учитывался нанесённый в ночь на 3 января американскими войсками авиаудар в окрестностях аэропорта в Багдаде, при котором был убит Касем Сулеймани, объяснил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, после того как Вашингтон нанёс «противозаконный» по всем международным нормам удар, изначально предложенное Америкой заявление приобрело «совершенно другой контекст».

Дипломат также заметил, что резолюция уже была практически сформирована и согласована с Россией, но 3 января произошла американская атака. При этом он подчеркнул, что Москва всегда осуждает нападения «на какие-либо посольства в любых странах», в том числе на американскую дипмиссию в Багдаде.

«Проигнорировать это было невозможно. Мы сказали, что можем предложить поправки к заявлению председателя Совбеза, но эти поправки точно будут неприемлемы для наших американских коллег», — сказал Небензя.

Помимо этого, российский постпред констатировал маловероятность выработки в Совбезе ООН единого заявления по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.

«Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые», — указал российский дипломат в разговоре с журналистами.

Напомним, 30 декабря американские ВВС нанесли удары по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке. Жертвами стали по меньшей мере 25 человек, более 50 получили ранения. После этого возле посольства США в Багдаде была организована акция протеста, которая переросла в беспорядки и нападения на здание дипмиссии. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации этой протестной демонстрации.

Спустя несколько дней, в ночь на 3 января, в окрестностях Багдада в результате ракетного удара США был убит Касем Сулеймани, глава «Кудс» — спецподразделения КСИР, которое занимается проведением операций за пределами Ирана. Накануне в Тегеране состоялась церемония прощания с генералом. Согласно данным иранских СМИ, её посетили несколько миллионов человек. Во вторник, 7 января, проходят похороны Сулеймани в его родном городе Керман.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что разногласия в Совете Безопасности — обычное дело, поскольку фактически его члены разбиты на два блока.

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«СБ ООН и его постоянные члены между собой расколоты по ключевым проблемам. Очевидно, что иракская проблема с убийством Сулеймани может начать ухудшаться, может быть эскалация, которая пройдёт по двум линиям: США и Иран, а также США и Ирак. Очевидно, что формируются две эти линии с пугающими сценариями. Понятно, что здесь как раз нет единства в ООН, потому что стороны кардинально по-разному смотрят на решения всех этих проблем», — сказал эксперт в беседе с RT.

Необходимо приложить значительные политические и дипломатические усилия, чтобы дать объективную оценку и не позволить ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля, заметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Мы наблюдаем серьёзное расхождение позиций, потому что американцы защищают свои действия и стремятся убедить международное сообщество в том, что они поступили правильно, хотя каких-либо оснований для этого не просматривается», — подчеркнул он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.