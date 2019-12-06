Дошли до президента: Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз дипломатам из России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время встречи дипломатов всемирной организации с президентом США Дональдом Трампом указал на проблему, связанную с невыдачей американских виз российским диппредставителям. В свою очередь глава Белого дома пообещал разобраться с этой темой. Отметим, что в 2019 году чиновники и дипломаты из России неоднократно получали отказ во въезде в США, где проходили международные конференции и встречи. О последнем подобном эпизоде стало известно 4 декабря. Как считают эксперты, президент США может столкнуться с нападками со стороны части американского политического истеблишмента после попытки разрешить эту проблему.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией, произошедшей в сентябре 2019 года, когда нескольким членам российской делегации не выдали визы для участия в форумах ООН, проходивших в Нью-Йорке. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

В четверг, 5 декабря, в Белом доме состоялась встреча американского лидера с аккредитованными при ООН дипломатами. Она была проведена в связи с тем, что к США перешло председательство в Совете Безопасности ООН.

«Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече, что эта проблема будет решена. Потому что проблема не красит Соединённые Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться», — цитирует Небензю ТАСС.

По его словам, встреча Трампа с представителями государств — постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН прошла «хорошо, заинтересованно, живо», на ней обсуждались «самые разнообразные темы».

«Трамп был вовлечён, с удовольствием с нами общался, слушал и говорил много», — заметил российский дипломат.

Напомним, 24 сентября Небензя сообщил о том, что американские власти не выдали визы членам российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк, а также российским представителям, направлявшимся на конференцию Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что таким образом Вашингтон напрямую нарушил свои международные обязательства, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся проявлением неуважения к членам ООН со стороны США. С призывом задуматься о переносе международных мероприятий из Соединённых Штатов на «более устойчивые площадки», которые будут ответственнее исполнять обязанности принимающей стороны, также выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В октябре Москва направила в ООН обращение в связи с визовыми проблемами, организованными Вашингтоном. В комитете ООН по отношениям выразили обеспокоенность произошедшим, тогда как генсек всемирной организации Антониу Гутерриш поддержал позицию российской стороны. 20 ноября шестой комитет ГА ООН принял резолюцию с призывом к США «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Reuters

© Brendan McDermid

Между тем 4 декабря стало известно, что американские власти вновь не выдали визы российским чиновникам. В ноябре отказ получили: делегация Федерального казначейства, которая должна была принять участие в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии и глава департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов, намеревавшийся посетить молодёжный форум в Нью-Йорке.

«Трамп потребует объяснений от людей, которые ответственны за это»

Как считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Дональд Трамп может в очередной раз столкнуться с нападками американского политического истеблишмента из-за потенциальной попытки разрешить ситуацию с невыдачей виз российским дипломатам.

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«Если принимать во внимание то, что Трамп во всех смертных грехах обвиняет бюрократию, то как раз настал момент, когда по сути эта бюрократия затормозила выдачу виз российским гражданам, то есть целенаправленно создаются препятствия для нормализации российско-американских отношений. Как раз эти чиновники, понятно, что в лицо он их не знает, но они создают проблемы для Трампа, подставляют его», — также отметил собеседник RT.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что позиция главы Белого дома в этом вопросе совершенно правильная, поскольку он демонстрирует приверженность соблюдению принципов норм международного права.

«Конечно, надо понимать, что сказанное Трампом будет услышано не только в России, но и в США. Безусловно, он потребует объяснений от людей, которые ответственны за это. Я думаю, что такое развитие событий может в целом улучшить ситуацию в визовых и других вопросах. И среди республиканцев, и среди демократов присутствуют сторонники нормальных деловых отношений с Россией, но есть и те, кто без восторга относится к развитию российско-американских связей», — заметил эксперт в беседе с RT.