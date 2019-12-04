США не выдали визы делегации российского казначейства

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Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

Об этом информирует пресс-служба посольства России в Вашингтоне в своём Facebook.

В сообщении говорится, что «совсем недавно» не получила американские визы делегация Федерального казначейства, планировавшая 3 декабря принять участие в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне. 

«Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодёжного форума в Нью-Йорке 28–29 ноября 2019 года директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым», — заявили в диппредставительстве. 

Указывается, что тиражируемые посольством США в Москве «отговорки о нехватке консульских сотрудников в попытке оправдать длительные сроки оформления виз гражданам России» не соответствуют действительности. Дипломаты подчеркнули, что у них на данный момент нет ни одного визового запроса со стороны США относительно американских консульских работников. 

В посольстве заявили, что такие действия властей США ведут к дальнейшей деградации отношений с Россией. Также российская сторона ожидает, что в Вашингтоне откажутся от «порочной визовой практики».

В сентябре США не выдали визы участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, а также гостям конференции по ДВЗЯИ.

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