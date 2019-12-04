«Не останется без последствий»: в России отреагировали на невыдачу американских виз чиновникам из РФ

США не желают вступать в диалог с Россией и учитывать её позицию по всем актуальным вопросам. Так в Госдуме прокомментировали новости о невыдаче Соединёнными Штатами виз российской делегации Федерального казначейства, которая хотела принять участие в международной конференции по аудиту в Вашингтоне. Между тем в Совфеде отметили, что действия американских властей не останутся без ответа. Это уже не первый подобный случай. Ранее США не выдали визы 18 российским дипломатам, которые намеревались отправиться на Генассамблею ООН.

В Госдуме заявили, что нежелание США выдавать визы российским чиновникам свидетельствует о нежелании Вашингтона вести диалог с Москвой.

«К сожалению, в последнее время мы часто видим, что США отгораживаются от России, не желая вступать в диалог, не хотят учитывать нашу позицию по всем актуальным вопросам, в том числе в финансовой сфере», — заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Напомним, ранее визы для въезда в США не выдали делегации Федерального казначейства, которая должна была принять участие в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Кроме того, отказали во въезде и главе департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову. Он планировал посетить молодёжный форум в Нью-Йорке.

По мнению Морозова, визовая политика США делает эту страну неподходящей для проведения международных мероприятий.

«Когда там (в США. — RT) проводятся какие-то значимые мероприятия, это всегда представляет определённую опасность для беспрепятственного доступа для всех участников, поэтому здесь всё-таки лучше использовать площадки стран, которые более толерантны в плане допуска участников из других стран», — пояснил депутат.

«Удар по двусторонним отношениям»

В Совфеде отметили, что Россия намерена ответить на эти недружественные действия со стороны США.

«Разумеется, это ещё один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий... Во всяком случае, самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют — поговорим», — заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулёв пояснил RT, что эта так называемая визовая война длится уже несколько лет. И первый шаг сделали именно США.

В конце декабря 2016 года Вашингтон ввёл очередной пакет санкций из-за якобы вмешательства России в американские президентские выборы. Из страны были высланы 35 сотрудников российской дипмиссии в США, а остальным дипломатам из РФ отказали в доступе к дачам постпредства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. По словам эксперта, Россия ввела ответные меры, «приведя к общему знаменателю количество российских дипломатов в Соединённых Штатах и американских дипломатов в России».

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«После чего американцы сильно обиделись и началась эта «война», которая длится до сих пор. С сожалением можно констатировать, что это, конечно, наносит сильнейший вред российско-американским отношениям. И эта проблема касается не только членов законодательных собраний, политиков или именитых спортсменов, но и простых граждан», — отметил Рогулёв.

Внутриполитическое объяснение

Представляется сомнительным, что у американского посольства в Москве были какие-то объективные причины для непредоставления виз чиновникам. Как отметили в посольстве России в Вашингтоне, «отговорки о нехватке консульских сотрудников в попытке оправдать длительные сроки оформления виз гражданам России» не соответствуют действительности. В российской дипмиссии заявили, что у них на данный момент нет ни одного визового запроса со стороны США относительно американских консульских работников.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что внешняя политика США сейчас больше обусловлена внутренней ситуацией в стране, чем реальными задачами Вашингтона на международной арене.

«Здесь нужно искать внутриполитическое объяснение. Есть так называемое глубинное государство — те чиновники, которые не зависят от смены президентов. И в данном случае это глубинное государство не согласно с политикой (президента США. — RT) Дональда Трампа и саботирует её. Вполне возможно, что это просто подрыв его позиции, чтобы показать, что он не способен вести эффективную внешнюю политику», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Такое же мнение ранее высказал Константин Косачёв, указав на то, что визовый скандал разрастается на фоне начатого импичмента в отношении нынешнего президента. По его словам, в США многие события сейчас происходят «на фоне разворачивающегося шоу с импичментом Дональда Трампа».

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Напомним, 31 октября палата представителей США одобрила резолюцию, поддерживающую процедуру импичмента. Официальной причиной стал телефонный разговор президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Противники Трампа считают, что президент США якобы оказывал давление на украинского президента, чтобы тот дал ход расследованию в отношении Хантера Байдена — сына потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

«Хотя в самих США страсти кипят — появляются какие-то новые свидетельства, кто-то меняет показания, короче, всё по законам Голливуда, — за пределами Америки, мне кажется, мало кто следит за этой эпопеей в деталях, поскольку происходящее всё больше напоминает какие-то местечковые дрязги, а не политику сверхдержавы. И прилетевший вдруг из этих дрязг запрет на въезд сотрудникам российского казначейства — из той же мелочной и бессмысленной серии», — подчеркнул Косачёв.

Между тем на недружелюбные шаги США в визовом вопросе обратило внимание и международное сообщество. Так, в середине октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация с невыдачей Вашингтоном виз дипломатам оказывает прямое влияние на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке, имея в виду невыдачу американских виз 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН.