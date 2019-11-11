Колобков отреагировал на проблемы «Спартака» с получением виз США

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о непредоставлении футболистам московского «Спартака» виз в США для выступления на международном турнире Florida Cup, который состоится в американском Орландо в январе 2020 года.
Колобков отреагировал на проблемы «Спартака» с получением виз США
  • РИА Новости

«Такая ситуация происходит не в первый раз, это неофициальные соревнования, но бывает и такое, что на Кубки мира, другие турниры не могут выехать спортсмены из России. Это нарушение тех гарантий, которые даёт страна, когда получает право на проведение того или иного мероприятия», — цитирует Колобкова ТАСС.

Он также подчеркнул, что при проведении соревнований в России всегда прописывается в различных соглашениях обязательство обеспечить въезд в страну, в то время как у США периодически случаются подобные инциденты.

На турнире красно-белые должны были встретиться с бразильскими «Коринтиансом» и «Палмейрасом», а также колумбийским «Атлетико Насьональ».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв призвал МОК ввести «спортивные» паспорта.

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