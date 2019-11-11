Депутат Свищёв призвал МОК ввести «спортивные» паспорта

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о непредоставлении футболистам московского «Спартака» виз в США для выступления на международном турнире.

«Очевидно, что США приняли в отношении российских футболистов политизированное решение. Подобное со стороны американских властей исходит не в первый раз», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что подобные действия в отношении многих российских спортсменов не только нарушают планы по их подготовке, но и приводят к финансовым убыткам клубов и федераций.

«Считаю, что Международному олимпийскому комитету (МОК) нужно уже создать специальное подразделение, которое занималось бы оформлением виз спортсменам разных стран. На мой взгляд, нужно вообще ввести «спортивные» паспорта наподобие дипломатических. Чтобы атлеты не попадали в ситуации, когда после длительной подготовки к соревнованиям не могут принять в них участие», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в МИД отреагировали на информацию о проблемах с визами США у футболистов «Спартака».