В МИД отреагировали на информацию о проблемах с визами США у футболистов «Спартака»

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о непредоставлении футболистам московского «Спартака» виз в США для выступления на международном турнире.

«Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США», — приводит ТАСС слова представителя МИД.

Турнир Florida Cup должен состояться в американском Орландо в январе 2020 года.

Ранее Леонид Федун подтвердил, что «Спартак» намерен отказаться от участия в турнире в США.