В МИД отреагировали на информацию о проблемах с визами США у футболистов «Спартака»
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«Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США», — приводит ТАСС слова представителя МИД.
Турнир Florida Cup должен состояться в американском Орландо в январе 2020 года.
Ранее Леонид Федун подтвердил, что «Спартак» намерен отказаться от участия в турнире в США.