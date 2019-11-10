Федун подтвердил, что «Спартак» намерен отказаться от участия в турнире в США
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- globallookpress.com
«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, тем не менее посольство США визы не даёт. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — цитирует Федуна ТАСС.
На турнире красно-белые должны были встретиться с бразильскими «Коринтиансом» и «Палмейрасом», а также колумбийским «Атлетико Насьональ».
Ранее сообщалось, что «Спартак» может пропустить турнир в США из-за проблем с визами.