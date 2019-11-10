Федун подтвердил, что «Спартак» намерен отказаться от участия в турнире в США

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил о намерении отказаться от участия в турнире Florida Cup, который состоится в американском Орландо в январе 2020 года, из-за проблем с получением виз.
Федун подтвердил, что «Спартак» намерен отказаться от участия в турнире в США
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, тем не менее посольство США визы не даёт. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — цитирует Федуна ТАСС.

На турнире красно-белые должны были встретиться с бразильскими «Коринтиансом» и «Палмейрасом», а также колумбийским «Атлетико Насьональ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может пропустить турнир в США из-за проблем с визами.

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