СМИ: «Спартак» может пропустить турнир в США из-за проблем с визами

Московский «Спартак» может пропустить футбольный турнир Florida Cup, который состоится в американском Орландо в январе 2020 года.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба, проблема заключается в получении виз. Отмечается, что клуб ещё может их получить, но шансы на это крайне малы.

На турнире красно-белые должны были встретиться с бразильскими «Коринтиансом» и «Палмейрасом», а также колумбийским «Атлетико Насьональ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко.

Ранее тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что у полузащитника команды Андре Шюррле нет психологических проблем.