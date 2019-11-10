Тедеско заявил, что у Шюррле нет проблем с психологией

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможных психологических проблемах у полузащитника команды Андре Шюррле.

«Нет, никаких проблем с психологией нет. Мы с Андре постоянно общаемся, он прекрасно себя чувствует и готов помочь команде», — цитирует специалиста Sport24.

По его словам, Шюррле не попал в основной состав красно-белых на матч 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов», так как он пропустил несколько тренировок из-за повреждения.

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0.

Ранее Тедеско выразил мнение, что «Спартак» способен играть и без Зелимхана Бакаева.