Тедеско считает, что «Спартак» способен играть и без Бакаева

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«Не секрет, что он является очень важным игроком для нас, но в матчах, которые он пропустил из-за перебора жёлтых карточек, мы тоже создавали моменты. «Спартак» может играть и без Бакаева», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он также отметил, что иногда Бакаеву не хватает терпения в принятии решений в атаке, но хавбек всё равно выполняет тренерскую установку.

«Даже если он ошибается с последней передачей, это не страшно. Времени на принятие решений в таких случаях очень мало», — добавил Тедеско.

В 16-м туре РПЛ «Спартак» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0. Бакаев сделал результативную передачу и забил один из мячей.

Ранее Тедеско заявил, что в первом тайме матча с «Крыльями» «Спартак» должен был получить пенальти.