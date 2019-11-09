Тедеско заявил, что в первом тайме «Спартак» должен был получить пенальти в свои ворота

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Главный тренер московского «Спартака» прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско заявил, что в первом тайме «Спартак» должен был получить пенальти в свои ворота
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«Мы рады, что победили. Если не ошибаюсь, «Спартак» не побеждал дома в чемпионате шесть игр подряд. Хорошо играли, нужно было забивать больше — моментов хватало в обоих таймах. Для меня очевидно, что в первом тайме мы не получили пенальти, хотя арбитры должны были его поставить», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что после перерыва его команде пришлось непросто, когда соперник начал больше владеть мячом.

«Однако считаю, в итоге мы заслужили победу», — добавил специалист.

«Спартак» на своём поле обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0, завершая встречу с численным преимуществом по игрокам — двое футболистов самарского клуба были удалены.

Ранее Валерий Карпин рассказал, о чём говорил с арбитром после матча с «Тамбовом».

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