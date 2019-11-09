Карпин рассказал, о чём говорил с арбитром после матча с «Тамбовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, о чём говорил с арбитром Сергеем Карасёвым после поражения команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

«После матча сказал главному судье, что была рука. Боковой арбитр якобы сказал, что была рука, — он был ближе к эпизоду. Карасёв сказал, что мне так не говорили, а боковой сказал, что говорил. То есть сами разобраться не могут, но это не имеет отношения к матчу», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

«Ростов» на своём поле уступил «Тамбову» со счётом 1:2.

Ранее Карпин заявил, что «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Сергея Карасёва.