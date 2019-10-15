США не выдали визы 18 дипломатам из России на сессии ГА ООН

Соединённые Штаты не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, заявил заместитель постоянного представителя России при организации Геннадий Кузьмин.

«Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было», — приводит его слова в ходе заседания Шестого комитета ГА ООН, занимающегося правовыми вопросами, РИА Новости.

В частности, США не выдали визу переводчику английского языка, который должен был переводить выступления делегатов из России.

Ранее МИД России заявил о явных попытках США подорвать работу ООН.

В конце сентября сообщалось, что США отказали в визах на ГА ООН ряду сотрудников МИД России, а также члену Совета Федерации Константину Косачёву и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» призвал ООН отреагировать, если речь идёт о политически мотивированном отказе в визах членам российской делегации.