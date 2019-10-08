В МИД России обвинили США в блокировке работы многих делегаций в ООН

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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что американская сторона намеренно затрудняет работу ряда делегаций в ООН.
В МИД России обвинили США в блокировке работы многих делегаций в ООН
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Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. 

По его словам, проблема получения виз рядом делегаций вызвана систематическим невыполнением Вашингтоном своих обязательств в качестве принимающей стороны.

«Вашингтон взял на себя чёткие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, а теперь и уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций», — заявил Ермаков.

Ранее США не выдали визы 6—7 российским делегатам, планирующим участие в работе Первого комитета ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.

В конце сентября Вашингтон отказал в выдаче визы на ГА ООН некоторым сотрудникам МИД России и российским парламентариям.

Зампред комитета Совфеда Андрей Климов в беседе со «Взглядом» призвал ООН отреагировать, если речь идёт о политически мотивированном отказе в американских визах членам российской делегации.

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