В МИД России обвинили США в блокировке работы многих делегаций в ООН

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что американская сторона намеренно затрудняет работу ряда делегаций в ООН.

Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН.

По его словам, проблема получения виз рядом делегаций вызвана систематическим невыполнением Вашингтоном своих обязательств в качестве принимающей стороны.

«Вашингтон взял на себя чёткие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, а теперь и уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций», — заявил Ермаков.

Ранее США не выдали визы 6—7 российским делегатам, планирующим участие в работе Первого комитета ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.

В конце сентября Вашингтон отказал в выдаче визы на ГА ООН некоторым сотрудникам МИД России и российским парламентариям.

Зампред комитета Совфеда Андрей Климов в беседе со «Взглядом» призвал ООН отреагировать, если речь идёт о политически мотивированном отказе в американских визах членам российской делегации.