Среди не получивших визу США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России
- РИА Новости
«Семь сотрудников МИД и ещё трое, включая меня», — приводит Интерфакс слова сенатора.
Как отметил Косачёв, речь идёт о главе генерального секретариата МИД России Сергее Бутине и председателе комитета Госдумы по международным делам Леониде Слуцком.
Ранее Косачёв заявил, что десять членов российской делегации, в том числе он сам, не получили американские визы для участия в ГА ООН.
Как подчеркнул Слуцкий, ситуация с невыдачей виз является заминкой и в ней необходимо разобраться.
В МИД России, комментируя ситуацию, назвали её «возмутительным примером неуважения» членов ООН со стороны США.