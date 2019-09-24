Среди не получивших визу США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России

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Среди не получивших визы США членов российской делегации, которые намеревались поехать на ГА ООН, семь сотрудников МИД России. Об этом сообщил член Совета Федерации Константин Косачёв.
Среди не получивших визу США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России
  • РИА Новости

«Семь сотрудников МИД и ещё трое, включая меня», — приводит Интерфакс слова сенатора.

Как отметил Косачёв, речь идёт о главе генерального секретариата МИД России Сергее Бутине и председателе комитета Госдумы по международным делам Леониде Слуцком.

Ранее Косачёв заявил, что десять членов российской делегации, в том числе он сам, не получили американские визы для участия в ГА ООН.

Как подчеркнул Слуцкий, ситуация с невыдачей виз является заминкой и в ней необходимо разобраться.

В МИД России, комментируя ситуацию, назвали её «возмутительным примером неуважения» членов ООН со стороны США. 

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