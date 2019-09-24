В Госдуме считают заминкой невыдачу виз США части делегации России

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Ситуация с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке является заминкой, в ней необходимо разобраться, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В Госдуме считают заминкой невыдачу виз США части делегации России
  • РИА Новости

«Заминка, возможно, провокационная, зная наших стратегических друзей, но я бы на этом раньше времени не зацикливался», — цитирует ТАСС парламентария.

По его словам, это всё «надо проверять».

«Думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как могут членам официальной делегации, утверждённой президентом — неважно, России или какой другой страны, — не выдать визу в главную международную организацию?» — сказал депутат.

Как отметил Слуцкий, он сам «передвинул встречи в ООН на сутки», о чём уведомил Министерство иностранных дел, собираясь лететь отдельным рейсом.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачёв сообщил, что десять членов российской делегации, в том числе он сам, не получили американские визы для участия в ГА ООН.

В МИД России, комментируя ситуацию, назвали её «возмутительным примером неуважения» членов ООН со стороны США. 

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