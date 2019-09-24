В Госдуме считают заминкой невыдачу виз США части делегации России
- РИА Новости
«Заминка, возможно, провокационная, зная наших стратегических друзей, но я бы на этом раньше времени не зацикливался», — цитирует ТАСС парламентария.
По его словам, это всё «надо проверять».
«Думаю, что визу обязательно выдадут, потому что как могут членам официальной делегации, утверждённой президентом — неважно, России или какой другой страны, — не выдать визу в главную международную организацию?» — сказал депутат.
Как отметил Слуцкий, он сам «передвинул встречи в ООН на сутки», о чём уведомил Министерство иностранных дел, собираясь лететь отдельным рейсом.
Ранее член Совета Федерации Константин Косачёв сообщил, что десять членов российской делегации, в том числе он сам, не получили американские визы для участия в ГА ООН.
В МИД России, комментируя ситуацию, назвали её «возмутительным примером неуважения» членов ООН со стороны США.