В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России

Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны , принимающей у себя всемирную организацию», — написала она в Facebook.

По её словам, такой «очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организациий» станет центральной темой переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео в Нью-Йорке.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов… Это не так», — добавила дипломат.

Захарова пояснила, что документы были поданы в те сроки, которые были указаны американскими дипломатами.

«Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали», — подчеркнула она.

Как заявил ТАСС член Совета Федерации Константин Косачёв, сенаторы, которые должны были принять участие в работе сессии ГА ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней.