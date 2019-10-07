Постпредство России: США не выдали визы 6—7 делегатам комитета ООН

Соединённые Штаты не выдали визы 6—7 российским делегатам, планирующим участие в работе Первого комитета ООН по вопросам разоружения и международной безопасности, заявил зампостпреда России при ООН Андрей Белоусов.

«Если говорить о делегации Первого комитета, там порядка 6—7 человек», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации находятся в контакте с американской и российской сторонами в связи с ситуацией.

В конце сентября США отказали в выдаче визы на ГА ООН некоторым сотрудникам МИД России, а также члену Совета Федерации Константину Косачёву и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию возмутительным примером неуважения членов ООН.

Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» призвал ООН отреагировать, если речь идёт о политически мотивированном отказе в американских визах членам российской делегации.