Постпредство России: США не выдали визы 6—7 делегатам комитета ООН
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- РИА Новости
«Если говорить о делегации Первого комитета, там порядка 6—7 человек», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации находятся в контакте с американской и российской сторонами в связи с ситуацией.
В конце сентября США отказали в выдаче визы на ГА ООН некоторым сотрудникам МИД России, а также члену Совета Федерации Константину Косачёву и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию возмутительным примером неуважения членов ООН.
Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» призвал ООН отреагировать, если речь идёт о политически мотивированном отказе в американских визах членам российской делегации.