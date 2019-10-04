В ООН сообщили о работе с США и Россией из-за ситуации с визами
- Reuters
«Как я уже говорил, Российская Федерация уведомила нас о ситуации, мы активно работаем с российскими представителями, а также с властями принимающей страны», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в ООН заявили, что обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам.
В сентябре Вашингтон не выдал визы ряду представителей делегации России для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.