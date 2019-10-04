В ООН сообщили о работе с США и Россией из-за ситуации с визами

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации находятся в контакте с американской и российской сторонами в связи с вопросом невыдачи виз США делегатам России.

«Как я уже говорил, Российская Федерация уведомила нас о ситуации, мы активно работаем с российскими представителями, а также с властями принимающей страны», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в ООН заявили, что обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам.

В сентябре Вашингтон не выдал визы ряду представителей делегации России для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.