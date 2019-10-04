В ООН сообщили о работе с США и Россией из-за ситуации с визами

Короткая ссылка
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители организации находятся в контакте с американской и российской сторонами в связи с вопросом невыдачи виз США делегатам России.
В ООН сообщили о работе с США и Россией из-за ситуации с визами
  • Reuters

«Как я уже говорил, Российская Федерация уведомила нас о ситуации, мы активно работаем с российскими представителями, а также с властями принимающей страны», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в ООН заявили, что обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам.

В сентябре Вашингтон не выдал визы ряду представителей делегации России для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить