В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

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Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
  • © Роман Махмутов
  • РИА Новости

Об этом рассказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы очень обеспокоены ситуацией с визами, к которой привлекла внимание Российская Федерация», — цитирует его ТАСС.

Обсуждение этого вопроса продолжится с российской миссией и властями США, добавил Дюжаррик.

Ранее США не выдали визы ряду представителей российской делегации для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал госсекретарю США Помпео на неприемлемость действий Вашингтона.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

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