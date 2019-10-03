В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.

Об этом рассказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы очень обеспокоены ситуацией с визами, к которой привлекла внимание Российская Федерация», — цитирует его ТАСС.

Обсуждение этого вопроса продолжится с российской миссией и властями США, добавил Дюжаррик.

Ранее США не выдали визы ряду представителей российской делегации для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал госсекретарю США Помпео на неприемлемость действий Вашингтона.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.