В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
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- РИА Новости
Об этом рассказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы очень обеспокоены ситуацией с визами, к которой привлекла внимание Российская Федерация», — цитирует его ТАСС.
Обсуждение этого вопроса продолжится с российской миссией и властями США, добавил Дюжаррик.
Ранее США не выдали визы ряду представителей российской делегации для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Сергей Лавров указал госсекретарю США Помпео на неприемлемость действий Вашингтона.
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.