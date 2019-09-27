Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость ситуации с визами США

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в Нью-Йорке широкий круг вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и на Корейском полуострове.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Обсуждался широкий круг вопросов совместной повестки дня. Министры обсудили также перспективы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, вокруг Украины, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и другие», — цитирует ведомство РИА Новости.

Там отметили, что Лавров указал коллеге на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.

Ранее Лавров и Помпео начали встречу на полях Генассамблеи ООН.

Их переговоры продлились чуть меньше часа.