Постпредство России отреагировало на ситуацию с визами делегации на ГА ООН

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Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
Постпредство России отреагировало на ситуацию с визами делегации на ГА ООН
  • Reuters

«Похоже, США хотят и дальше ухудшить отношения с Россией», — написал Полянский.

Он заявил, что это «немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН».

Полянский добавил, что «международному сообществу пора сделать практические выводы».

Ранее сообщалось, что среди не получивших визу США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту ситуацию возмутительной.

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