В Совфеде прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
В Совфеде прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
  • РИА Новости

«Эту визу могут дать как сегодня, так и завтра утром. В прошлый раз тоже тянули до последнего. В таких случаях визу давать обязаны, а дадут или нет — время покажет», — заявил он.

По его словам, если речь идёт о политически мотивированном отказе, то ответ должна дать ООН, поскольку в данном случае будут ущемлены именно её права.

В свою очередь, бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН назвал случившееся «политической провокацией».

«Потому что существует конвенция между ООН и Соединёнными Штатами, в соответствии с которой США берут на себя обязательство пропускать всех тех сотрудников, которые едут на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, беспрепятственно», — напомнил он.

Орджоникидзе добавил, что это не первый подобный случай и российская делегация будет добиваться решения вопроса.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал ситуацию беспрецедентной.

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