Косачёв назвал ситуацию с невыдачей виз на ГА ООН беспрецедентной
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«Это совершенно беспрецедентная ситуация. Она ничем не спровоцирована. Она носит вызывающий характер. Она создаёт реальные проблемы для полноценной работы российской делегации на сессии Генассамблеи. И она, разумеется, должна быть соответствующим образом оценена международным сообществом, руководством ООН», — заявил Косачёв RT.
По его словам, «подобного рода провокации никоим образом не должны сходить с рук».
Ранее сообщалось, что среди не получивших визу США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с невыдачей виз США членам делегации России «возмутительной».