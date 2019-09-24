Косачёв назвал ситуацию с невыдачей виз на ГА ООН беспрецедентной

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал ситуацию с невыдачей США виз некоторым членам российской делегации на ГА ООН беспрецедентной.

«Это совершенно беспрецедентная ситуация. Она ничем не спровоцирована. Она носит вызывающий характер. Она создаёт реальные проблемы для полноценной работы российской делегации на сессии Генассамблеи. И она, разумеется, должна быть соответствующим образом оценена международным сообществом, руководством ООН», — заявил Косачёв RT.

По его словам, «подобного рода провокации никоим образом не должны сходить с рук».

Ранее сообщалось, что среди не получивших визу США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с невыдачей виз США членам делегации России «возмутительной».