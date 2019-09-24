Косачёв назвал ситуацию с невыдачей виз на ГА ООН беспрецедентной

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал ситуацию с невыдачей США виз некоторым членам российской делегации на ГА ООН беспрецедентной.
Косачёв назвал ситуацию с невыдачей виз на ГА ООН беспрецедентной
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«Это совершенно беспрецедентная ситуация. Она ничем не спровоцирована. Она носит вызывающий характер. Она создаёт реальные проблемы для полноценной работы российской делегации на сессии Генассамблеи. И она, разумеется, должна быть соответствующим образом оценена международным сообществом, руководством ООН»,  — заявил Косачёв RT.

По его словам, «подобного рода провокации никоим образом не должны сходить с рук».

Ранее сообщалось, что среди не получивших визу США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с невыдачей виз США членам делегации России «возмутительной».

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