В МИД России заявили о попытках США подорвать работу ООН

В Министерстве иностранных дел России заявили, что США на протяжении последнего времени являются главным неплательщиком в бюджет ООН и видны явные попытки Вашингтона подорвать работу организации.

По данным МИД, американский долг перед регулярным бюджетом ООН к настоящему времени превысил $1 млрд.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги», — заявили в ведомстве.

Ранее США не выдали визы представителям российской делегации для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе Первого комитета ГА ООН.

Глава Первого комитета Сача Серхио Льорентти Солис заявил о намерении обратиться к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с невыдачей американских виз делегатам.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью «Известиям» сообщил, что Россия будет «строже относиться к визовым запросам США».