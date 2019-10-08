Ситуацию с невыдачей виз делегатам обсудят с Генсеком ООН

Председатель Первого комитета 74-й сессии Генассамблеи ООН Сача Серхио Льорентти Солис планирует обратиться к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по вопросу невыдачи виз ряду делегатов.

Об этом информирует ТАСС.

«Сначала мы обратимся к председателю 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а затем и к Генеральному секретарю ООН», — заявил он.

По его словам, в комитете «постараются сделать это по возможности уже сегодня». Он отметил, что «это очень важный вопрос».

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил, что США намеренно затрудняют работу ряда делегаций в ООН.

В том числе Вашингтон не выдал визы 6—7 российским делегатам, планирующим участие в работе Первого комитета ГА ООН.