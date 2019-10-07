Работу правового комитета ГА ООН перенесли из-за невыдачи виз

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что работа Шестого комитета ГА ООН, занимающегося правовыми вопросами, перенесена на вторник вслед за тем, как аналогичное решение было принято в отношении Первого комитета.

«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет. Делегация Ирана заявила о том, что не готова поддержать принятие программы работы», — приводит РИА Новости слова Кузьмина.

По его словам, Иран аргументировал свою позицию невыдачей виз, а также ограничениями передвижения на территории США.

Ранее представитель Ирана заявил, что не может дать согласие на принятие плана работы Шестого комитета, так как ни один из членов делегации не получил визы США.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты не выдали визы 6—7 российским делегатам, планирующим участие в работе Первого комитета ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.