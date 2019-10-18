В офисе Генсека ООН отреагировали на ситуацию с визами США

Короткая ссылка
В офисе Генерального секретаря ООН заявили, что ситуация с невыдачей Вашингтоном виз дипломатам оказывает прямое влияние на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.
В офисе Генсека ООН отреагировали на ситуацию с визами США
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика. 

По его словам, ООН находится в постоянном контакте с властями США и старается разрешить визовые проблемы. Он отметил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш лично поднимал этот вопрос. 

«Очень важно, чтобы проблема была решена, потому что это влияет на то, как ООН может функционировать здесь», — заявил Дюжаррик.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Генсек ООН поддерживает позицию российской стороны относительно невыдачи США виз дипломатам.

Американская сторона не выдала визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить