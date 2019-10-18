В офисе Генсека ООН отреагировали на ситуацию с визами США

В офисе Генерального секретаря ООН заявили, что ситуация с невыдачей Вашингтоном виз дипломатам оказывает прямое влияние на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, ООН находится в постоянном контакте с властями США и старается разрешить визовые проблемы. Он отметил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш лично поднимал этот вопрос.

«Очень важно, чтобы проблема была решена, потому что это влияет на то, как ООН может функционировать здесь», — заявил Дюжаррик.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Генсек ООН поддерживает позицию российской стороны относительно невыдачи США виз дипломатам.

Американская сторона не выдала визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.