Постпредство России: Генсек ООН поддерживает позицию России по визам

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Генсек организации Антониу Гутерреш разделяет позицию Москвы по поводу невыдачи США виз российским дипломатам.

«Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания (США. — RT) не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире... Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию», — приводит РИА Новости его слова.

Кузьмин также уточнил, что позицию России по американским визам поддержали представители Ирана, Кубы, Никарагуа, КНДР и Китая.

Ранее в Постпредстве России заявили, что невыдача виз российским дипломатам для участия в работе ГА ООН по причинам национальной безопасности является «отговоркой, несерьёзным аргументом».

США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.