Постпредство России: Генсек ООН поддерживает позицию России по визам

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Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Генсек организации Антониу Гутерреш разделяет позицию Москвы по поводу невыдачи США виз российским дипломатам.

«Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания (США. — RT) не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире... Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию», — приводит РИА Новости его слова.

Кузьмин также уточнил, что позицию России по американским визам поддержали представители Ирана, Кубы, Никарагуа, КНДР и Китая.

Ранее в Постпредстве России заявили, что невыдача виз российским дипломатам для участия в работе ГА ООН по причинам национальной безопасности является «отговоркой, несерьёзным аргументом».

США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

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