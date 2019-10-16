Постпредство России: Генсек ООН поддерживает позицию России по визам
«Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания (США. — RT) не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире... Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию», — приводит РИА Новости его слова.
Кузьмин также уточнил, что позицию России по американским визам поддержали представители Ирана, Кубы, Никарагуа, КНДР и Китая.
Ранее в Постпредстве России заявили, что невыдача виз российским дипломатам для участия в работе ГА ООН по причинам национальной безопасности является «отговоркой, несерьёзным аргументом».
США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.