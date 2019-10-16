В Постпредстве России оценили невыдачу США виз дипломатам на ГА ООН

Короткая ссылка
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что невыдача виз российским дипломатам для участия в работе организации по причинам национальной безопасности является «отговоркой, несерьёзным аргументом».

«Они говорят о том, что если визы не выдаются, то это связано исключительно с интересами национальной безопасности США... Мы рассматриваем это исключительно как отговорку, это несерьёзный аргумент», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, Кузьмин в ходе своего выступления выступил за перенесение штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» призвал ООН отреагировать, если речь идёт о политически мотивированном отказе в визах членам российской делегации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить