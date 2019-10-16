В Постпредстве России оценили невыдачу США виз дипломатам на ГА ООН

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что невыдача виз российским дипломатам для участия в работе организации по причинам национальной безопасности является «отговоркой, несерьёзным аргументом».

«Они говорят о том, что если визы не выдаются, то это связано исключительно с интересами национальной безопасности США... Мы рассматриваем это исключительно как отговорку, это несерьёзный аргумент», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, Кузьмин в ходе своего выступления выступил за перенесение штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» призвал ООН отреагировать, если речь идёт о политически мотивированном отказе в визах членам российской делегации.