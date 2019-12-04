В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

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Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России
  • РИА Новости

«Разумеется, это ещё один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий. И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему «Россия первая начала»... думаю, нужно будет припомнить и этот случай», — цитирует его РИА Новости.

При этом Косачёв подчеркнул, что Россия не станет сама инициировать подобные «репрессалии».

Ранее в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что делегации Федерального казначейства и директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом не выдали американские визы для участия в конференции и молодёжном форуме в США.

В сентябре Вашингтон не выдал визы российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН, а также гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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